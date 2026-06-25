Сотни обращений и неравные условия для абитуриентов: правительству предлагают снизить проходной балл НМТ до 130

В ходе 138 мониторинговых визитов выявлены системные проблемы с безопасностью в учебных заведениях.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Кабинету Министров Украины и Министерству образования и науки с предложением пересмотреть подходы к проведению национального мультипредметного теста (НМТ), в частности рассмотреть возможность снижения проходного балла для конкурсного отбора со 150 до 130.

По его словам, в этом году условия сдачи НМТ существенно осложнены из-за воздушных тревог, длительного пребывания в укрытиях, технических сбоев и отсутствия эффективного механизма обжалования некорректных заданий. Он подчеркнул, что такие факторы влияют на результаты тестирования и создают неравные условия для абитуриентов.

Лубинец отметил, что только за июнь 2026 года получил 21 обращение о проблемах во время сдачи НМТ, однако считает, что реальное количество случаев значительно больше.

Среди предложений омбудсмена также — восстановление права на обжалование некорректных тестовых заданий и обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Отдельно он подчеркнул необходимость урегулирования вопроса сдачи теста детьми, находящимися в местах лишения свободы, отметив, что у них есть гарантированное Конституцией право на образование.

По словам Лубинца, во время НМТ фиксируются случаи длительного пребывания учащихся в укрытиях во время воздушных тревог. В частности, в Одессе выпускники провели в экзаменационном центре более 13 часов. Он также привел данные об обеспеченности укрытиями: в некоторых регионах они функционируют в полном объеме, в частности в Сумской и Харьковской областях — 100%, в Николаевской, Черниговской и Черкасской областях — около 90%, в Киевской — 70%, в Ровенской — 50%, тогда как в других областях ситуация остается проблемной.

Отдельно омбудсман отметил, что в ходе 138 мониторинговых визитов в школы в 2025 году было выявлено, что большинство укрытий не соответствуют требованиям безопасности, а в отдельных учебных заведениях их нет вообще.

Также он упомянул случай в Винницкой области, где выпускница из-за технического сбоя лишилась возможности сдать НМТ и была допущена к дополнительной сессии после вмешательства его офиса.

Кроме того, зафиксированы нарушения права на образование у шестерых детей, находящихся в следственных изоляторах, хотя в целом в Украине таких детей 152.

Лубинец подчеркнул, что право на образование не должно зависеть от технических сбоев или организационных проблем, а государство должно адаптировать систему тестирования к условиям военного времени.

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