  1. В Украине

Сотни обращений и неравные условия для абитуриентов: правительству предлагают снизить проходной балл НМТ до 130

12:41, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ходе 138 мониторинговых визитов выявлены системные проблемы с безопасностью в учебных заведениях.
Сотни обращений и неравные условия для абитуриентов: правительству предлагают снизить проходной балл НМТ до 130
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Кабинету Министров Украины и Министерству образования и науки с предложением пересмотреть подходы к проведению национального мультипредметного теста (НМТ), в частности рассмотреть возможность снижения проходного балла для конкурсного отбора со 150 до 130.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в этом году условия сдачи НМТ существенно осложнены из-за воздушных тревог, длительного пребывания в укрытиях, технических сбоев и отсутствия эффективного механизма обжалования некорректных заданий. Он подчеркнул, что такие факторы влияют на результаты тестирования и создают неравные условия для абитуриентов.

Лубинец отметил, что только за июнь 2026 года получил 21 обращение о проблемах во время сдачи НМТ, однако считает, что реальное количество случаев значительно больше.

Среди предложений омбудсмена также — восстановление права на обжалование некорректных тестовых заданий и обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Отдельно он подчеркнул необходимость урегулирования вопроса сдачи теста детьми, находящимися в местах лишения свободы, отметив, что у них есть гарантированное Конституцией право на образование.

По словам Лубинца, во время НМТ фиксируются случаи длительного пребывания учащихся в укрытиях во время воздушных тревог. В частности, в Одессе выпускники провели в экзаменационном центре более 13 часов. Он также привел данные об обеспеченности укрытиями: в некоторых регионах они функционируют в полном объеме, в частности в Сумской и Харьковской областях — 100%, в Николаевской, Черниговской и Черкасской областях — около 90%, в Киевской — 70%, в Ровенской — 50%, тогда как в других областях ситуация остается проблемной.

Отдельно омбудсман отметил, что в ходе 138 мониторинговых визитов в школы в 2025 году было выявлено, что большинство укрытий не соответствуют требованиям безопасности, а в отдельных учебных заведениях их нет вообще.

Также он упомянул случай в Винницкой области, где выпускница из-за технического сбоя лишилась возможности сдать НМТ и была допущена к дополнительной сессии после вмешательства его офиса.

Кроме того, зафиксированы нарушения права на образование у шестерых детей, находящихся в следственных изоляторах, хотя в целом в Украине таких детей 152.

Лубинец подчеркнул, что право на образование не должно зависеть от технических сбоев или организационных проблем, а государство должно адаптировать систему тестирования к условиям военного времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальный мультипредметный тест (НМТ) Дмитрий Лубинец образование

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Правило 60 дней: могут ли ВПЛ отменить статус из-за отсутствия по месту жительства

Когда могут отменить справку перселенца, угрожает ли риск из-за отсутствия более 60 дней и как защитить свои права в суде.

Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

Дети наследника могут потерять почти четверть наследства, если отец за границей: когда придется платить 23%

Получение наследства от родственника, который проживал или умер за границей: если наследодатель признан нерезидентом, ставка возрастает с 0% до 23%.

Базовый контракт ВСУ: полный гид по зарплатам, срокам и отсрочке

Для делопроизводителей, поваров и IT-специалистов разработан отдельный формат службы: как получить 3% ипотеку и сохранить рабочее место.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]