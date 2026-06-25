Конкурс в Днепровский апелляционный суд: две кандидатки подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 24 июня в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидаток осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде.

Давидовская Татьяна Владимировна и Шалагинова Анастасия Владимировна подтвердили способность осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде.

ВККС напомнила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 20 кандидатами: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 2 кандидата — не подтвердили, еще 2 кандидата ожидают собеседования в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

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