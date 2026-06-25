Студенты-юристы посетили Днепропетровский окружной административный суд в рамках Дней административной юстиции

Студентов ознакомили с деятельностью административного суда, рассказали об особенностях рассмотрения публично-правовых споров, принципах административного судопроизводства и значении административной юстиции в обеспечении эффективной защиты прав и свобод граждан.

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Административные суды играют важную роль в правосудии. Они разрешают споры и конфликты, связанные с деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, защищают права и законные интересы граждан в сфере публичного права.

С целью популяризации административной юстиции, повышения уровня осведомленности общества о ее функционировании, защиты прав и свобод граждан ежегодно с 20 июня по 10 июля в Украине отмечаются Дни административной юстиции.

В эти дни суды административной юрисдикции проводят различные просветительские, тематические мероприятия.

Так, студенты юридического факультета Днепровского национального университета имени Олеся Гончара посетили Днепропетровский окружной административный суд в рамках Дней административной юстиции Украины и узнали об особенностях работы административного судопроизводства на практике.

Как сообщается, мероприятие прошло в формате Дня открытых дверей и было организовано в рамках информационно-просветительской деятельности научно-практического Хаба «Верховенство права». Его целью стало ознакомление будущих юристов с работой судебной системы за пределами учебных материалов.

Студентов ознакомили с деятельностью административного суда, рассказали об особенностях рассмотрения публично-правовых споров, принципах административного судопроизводства и значении административной юстиции в обеспечении эффективной защиты прав и свобод граждан.

Мероприятие проходило в формате открытого диалога: участники задавали вопросы о повседневной работе судей, профессиональном становлении и реализации принципа верховенства права в судебной практике.

В то же время наибольший интерес у молодежи вызвала возможность присутствовать на судебных заседаниях в статусе свободных слушателей. Будущие юристы наблюдали за рассмотрением административных дел, знакомились с процессуальными особенностями судебного разбирательства и получили возможность собственными глазами увидеть, как на практике воплощаются принципы открытости, состязательности сторон и верховенства права.

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