  1. В Украине

Студенты-юристы посетили Днепропетровский окружной административный суд в рамках Дней административной юстиции

16:15, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Студентов ознакомили с деятельностью административного суда, рассказали об особенностях рассмотрения публично-правовых споров, принципах административного судопроизводства и значении административной юстиции в обеспечении эффективной защиты прав и свобод граждан.
Студенты-юристы посетили Днепропетровский окружной административный суд в рамках Дней административной юстиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Административные суды играют важную роль в правосудии. Они разрешают споры и конфликты, связанные с деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, защищают права и законные интересы граждан в сфере публичного права.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С целью популяризации административной юстиции, повышения уровня осведомленности общества о ее функционировании, защиты прав и свобод граждан ежегодно с 20 июня по 10 июля в Украине отмечаются Дни административной юстиции.

В эти дни суды административной юрисдикции проводят различные просветительские, тематические мероприятия.

Так, студенты юридического факультета Днепровского национального университета имени Олеся Гончара посетили Днепропетровский окружной административный суд в рамках Дней административной юстиции Украины и узнали об особенностях работы административного судопроизводства на практике.

Как сообщается, мероприятие прошло в формате Дня открытых дверей и было организовано в рамках информационно-просветительской деятельности научно-практического Хаба «Верховенство права». Его целью стало ознакомление будущих юристов с работой судебной системы за пределами учебных материалов.

Студентов ознакомили с деятельностью административного суда, рассказали об особенностях рассмотрения публично-правовых споров, принципах административного судопроизводства и значении административной юстиции в обеспечении эффективной защиты прав и свобод граждан.

Мероприятие проходило в формате открытого диалога: участники задавали вопросы о повседневной работе судей, профессиональном становлении и реализации принципа верховенства права в судебной практике.

В то же время наибольший интерес у молодежи вызвала возможность присутствовать на судебных заседаниях в статусе свободных слушателей. Будущие юристы наблюдали за рассмотрением административных дел, знакомились с процессуальными особенностями судебного разбирательства и получили возможность собственными глазами увидеть, как на практике воплощаются принципы открытости, состязательности сторон и верховенства права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

админсудопроизводство админсуд Днепр

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

«Пустая» декларация и карточки физлиц: мифы об упрощенной системе, которые стоят ФЛП денег

Разбираем основные причины штрафов, нормы законодательства, судебную практику и советы, как избежать проблем с налоговой.

Военная служба — не уважительная причина: Верховный Суд подтвердил отказ в возврате ипотечной квартиры из-за пропуска исковой давности

Верховный Суд отказал в возврате ипотечной квартиры, проданной на торгах, из-за пропуска исковой давности и не признал военную службу уважительной причиной.

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Правило 60 дней: могут ли ВПЛ отменить статус из-за отсутствия по месту жительства

Когда могут отменить справку перселенца, угрожает ли риск из-за отсутствия более 60 дней и как защитить свои права в суде.

Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]