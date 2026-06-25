Viber интегрировал ChatGPT для украинцев: новые возможности ИИ в мессенджере

В Viber открыли доступ к функциям ChatGPT, которые позволяют редактировать фото, получать краткое изложение сообщений и статей, а также работать с текстами и поиском.

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В мессенджере Viber для украинских пользователей появилась интеграция с ChatGPT. Об этом сообщила коммуникационная команда Rakuten Viber в рамках партнерства с компанией OpenAI.

Новые возможности постепенно становятся доступными на устройствах с iOS и Android, а впоследствии их планируют запустить и в десктопной версии мессенджера.

В Viber искусственный интеллект будет доступен в отдельном чате. Для начала работы не обязательно иметь аккаунт ChatGPT, однако пользователи могут войти в существующий или создать новый профиль, чтобы получить более высокие лимиты на количество запросов.

Также ChatGPT можно будет упоминать в обычных личных или групповых чатах, после чего пользователи будут получать ответы непосредственно в разговоре. Ответы ИИ будут визуально отличаться от других сообщений. При этом чат-бот будет иметь доступ только к конкретному запросу, тогда как остальная переписка останется защищенной сквозным шифрованием.

Среди новых функций также:

инструмент на базе ChatGPT Images для редактирования изображений в чатах, изменения стиля, добавления элементов или создания тематических вариаций. Для активации нужно нажать кнопку «Редактировать с ChatGPT»;

автоматическое краткое изложение статей, блогов и документов, которыми делятся пользователи в чатах. Функция запускается с помощью специальной кнопки под ссылкой и по умолчанию активирована в групповых чатах;

сводка переписки в чате, которую видит только запрашивающий пользователь;

редактирование текстовых сообщений перед отправкой, в частности изменение формулировки или тона. Функция доступна в чатах, сообществах и каналах, за исключением комментариев, при этом другие участники не будут видеть использование инструмента;

перевод сообщений перед отправкой, который активируется через значок редактирования в чате.

Новые функции доступны в актуальной версии приложения. Для работы с редактированием изображений требуется войти в ChatGPT или создать бесплатную учетную запись через Viber, тогда как остальные инструменты работают без регистрации.

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