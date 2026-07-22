Безкоштовний проїзд для дітей і школярів: як оформити учнівський квиток

Діти до шести років мають право на безоплатний проїзд, якщо вони не займають окреме місце у автобусі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Діти та школярі в Україні можуть користуватися пільгами на проїзд у громадському транспорті, однак для цього необхідно дотримуватися встановлених вікових вимог та оформити учнівський квиток.

Як йдеться у Законі України «Про автомобільний транспорт», діти до шести років мають право на безкоштовний проїзд в автобусах за умови, що не займають окремого місця. Пільга діє як на внутрішніх, так і на міжнародних автобусних рейсах. Один дорослий може безоплатно перевозити одну дитину віком до шести років, тримаючи її на руках на пасажирському сидінні. Для поїздок міжнародними автобусами необхідно пред’явити свідоцтво про народження дитини.

Для дітей старше шести років необхідно придбати звичайний квиток. Водночас самостійно користуватися лише міськими автобусами можуть діти, які досягли шестирічного віку, тоді як поїздки міжміськими та міжнародними автобусами без супроводу дорослих заборонені до 14 років.

У сервісі «Київ Цифровий» нагадали, що з 1 вересня до кінця червня школярі мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Пільга поширюється на автобуси, метро, трамваї та тролейбуси. Для її використання необхідно валідувати учнівський квиток.

Щоб безкоштовно оформити цифровий учнівський квиток, потрібно скористатися сервісом «Замовлення учнівського», заповнити дані учня та подати заявку. Після підтвердження інформації навчальним закладом користувач отримує номер і PIN-код учнівського квитка, які необхідно додати до акаунта учня в сервісі «Транспортна карта».

Після отримання пластикового учнівського квитка його можна перевести у цифровий формат у застосунку, що дозволить користуватися пільгою без необхідності постійно носити із собою пластикову картку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Укрзалізниця повідомила, що вартість разового проїзду в Kyiv City Express буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн.