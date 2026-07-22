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Пошкодження пломб на лічильнику саме по собі не є підставою для донарахування необлікованої електроенергії — апеляційний суд

08:02, 22 липня 2026 218
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Рівненський апеляційний суд підтвердив, що для донарахування вартості необлікованої електроенергії недостатньо лише факту пошкодження пломб — оператор системи має довести наявність доступу до струмоведучих частин схеми (вузла) обліку.
Пошкодження пломб на лічильнику саме по собі не є підставою для донарахування необлікованої електроенергії — апеляційний суд
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Рівненський апеляційний суд розглянув справу № 555/1452/25 за апеляційною скаргою ПрАТ «Рівнеобленерго» щодо стягнення зі споживача вартості необлікованої електричної енергії та залишив без змін рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову.

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Суть справи

Представник Приватного акціонерного товариства «Рівнеобленерго», позивача у справі, не довів факту втручання споживачем до струмоведучих частин схеми (вузла) обліку, як це передбачено абзацом другим пункту 8.4.5 глави 8.4 розділу VІІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі у тексті — ПРРЕЕ), доповненим Постановою НКРЕКП, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, № 203 від 31.01.2023 року.

Представник ПрАТ «Рівнеобленерго» оскаржив до Рівненського апеляційного суду рішення суду першої інстанції, яким відмовлено у задоволенні позову до мешканця Рівненського району про стягнення з нього вартості необлікованої електричної енергії.

Місцевий суд, відхиляючи позовні вимоги позивача, виходив з того, що лічильник знаходився в опломбованому пластиковому прозорому корпусі, а докази пошкодження пломби на ньому відсутні.

Апелянт, не погоджуючись із такою позицією суду, просив скасувати оскаржене судове рішення й ухвалити нове — про задоволення позову, зважаючи на те, що для стягнення коштів із відповідача достатньо самого факту пошкодження пломб на приладі обліку.

Колегія суддів прийшла до висновку про відмову у задоволенні апеляційної скарги представника позивача, зважаючи на такі обставини справи.

Із матеріалів справи відомо, що представники ПрАТ «Рівнеобленерго» у помешканні відповідача виявили порушення ПРРЕЕ: пошкодження пломб з відбитками тавр, встановлених на клемній кришці та оптопорту лічильника.

Було складено Акт про порушення Правил, який відповідач підписати відмовився.

Комісією з розгляду актів про порушення споживачами ПРРЕЕ було розглянуто Акт про порушення та складено Протокол, за результатами якого споживачеві нараховано збитки, завдані електролічильнику, та вартість необлікованої енергії на суму понад 56 тисяч гривень.

Мотиви та рішення апеляційного суду

Апеляційний суд, погоджуючись із рішенням суду попередньої інстанції та залишаючи його без змін, взяв до уваги норми законодавства, які врегульовують питання постачання електричної енергії енергопостачальниками споживачам з дотриманням правил роздрібного ринку.

Згідно з частиною третьою статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії»  (далі у тексті — Закон) споживач зобов’язаний, зокрема, сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів; дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів.

Частиною першою статті 77 Закону передбачено, що учасники ринку та постачальники послуг комерційного обліку, які порушили нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, несуть відповідальність згідно із законом.

Пунктами 5.5.1, 5.5.2 глави 5.5 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії  передбачено, що власники (користувачі) електроустановок, об’єктів або окремих елементів об’єкта, території (приміщення), де встановлені ЗКО, пломби та індикатори впливу (зокрема електричного/магнітного поля) на ЗКО, а також інше обладнання вузлів обліку, відповідають за їх збереження і цілісність (зокрема дотримання обумовлених проєктом параметрів зовнішнього середовища, захист від пошкоджень та зовнішнього втручання) відповідно до акта пломбування (документа, що підтверджує факт пломбування і передачу на збереження ЗКО, установлених пломб та індикаторів).

Відповідальність за збереження і цілісність ЗКО, пломб та індикаторів на ЗКО, установлених у квартирі (будинку) або на об’єкті індивідуального побутового споживача в межах території домогосподарства, покладається на цього побутового споживача.

Відповідно до п. 8.2.4 глави 8.2 розділу VІІІ ПРРЕЕ у разі виявлення представниками оператора системи пошкоджень чи зриву пломб та/або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів вимірювальної техніки, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів вимірювальної техніки з метою зміни їх показів, самовільних підключень до електричних мереж розрахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до порядку, визначеного главою 8.4 цього розділу.

Підпункт 2 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ вказує, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі Акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення пошкодження або відсутність пломб з відбитками тавр оператора системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах вимірювальної техніки (вузлах обліку) (крім пломб, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії), та/або пристроїв (шафи обліку, захисної панелі тощо), на яких встановлені такі пломби та які закривають доступ до струмоведучих частин схеми (вузла) обліку (за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб).

Водночас пункт 8.4.5 глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 203 від 31.01.2023.

Згідно абз. 2 пункту 8.4.5 глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 2 пункту 8.4.2 цієї глави, положення цієї глави застосовуються за умови наявності доступу до струмоведучих частин схеми (вузла) обліку, про що зазначається в акті про порушення, та у частині щодо пошкодження/відсутності пломби, якщо з моменту встановлення пломби до моменту виявлення факту її пошкодження/відсутності минуло не більше шести років.

Акт про порушення не містить відомостей про наявність доступу до струмоведучих частин схеми (вузла) обліку, хоча відповідно до абзацу другого пункту 8.4.5 глави 8.4 ПРРЕЕ саме така обставина має бути відображена в акті як умова застосування положень цієї глави. За відсутності зазначених відомостей у акті відсутні підстави для застосування порядку визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, передбаченого главою 8.4 ПРРЕЕ.

Посилання апелянта на те, що саме по собі пошкодження пломб є достатньою підставою для застосування глави 8.4 ПРРЕЕ, не враховує змін, внесених постановою НКРЕКП №203 від 31.01.2023.

За таких обставин колегія суддів також врахувала, що прилад обліку знаходився у пластиковому прозорому корпусі, який був опломбований, а доказів пошкодження пломби на цьому корпусі матеріали справи не містять, що ставить під сумнів наявність доступу до струмоведучих частин схеми (вузла) обліку.

Наведені в апеляційній скарзі доводи не спростовують висновку про відсутність передбачених ПРРЕЕ підстав для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, а тому не дають підстав для задоволення позову.

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