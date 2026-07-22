Де в Європі найбільше кишенькових злодіїв — рейтинг для туристів

Особливо небезпечним місцем у дослідженні назвали фонтан Треві.

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Італія стала лідером серед європейських країн за кількістю згадок про кишенькові крадіжки у відгуках туристів. Найчастіше мандрівники повідомляли про такі випадки біля популярних пам’яток у Римі, Мілані та Флоренції.

Дослідники вивчили коментарі про п’ять найпопулярніших туристичних локацій у різних країнах Європи та підрахували, як часто в них згадувалися кишенькові крадіжки.

Перше місце посіла Італія. До аналізу увійшли відгуки про Колізей, фонтан Треві та Пантеон у Римі, Міланський собор, а також галерею Уффіці у Флоренції.

Найбільше згадок про можливі крадіжки зафіксували у відгуках про фонтан Треві. Через велике скупчення туристів відвідувачам рекомендують уважно стежити за сумками, гаманцями та мобільними телефонами.

Друге місце у рейтингу посіла Франція, третє — Іспанія. Серед локацій, де туристи найчастіше згадували кишенькових злодіїв, дослідники виділили район Ейфелевої вежі в Парижі та бульвар Ла-Рамбла в Барселоні.

Водночас автори дослідження наголошують, що рейтинг ґрунтується виключно на кількості згадок про кишенькові крадіжки у туристичних відгуках, а не на офіційній статистиці злочинності. Це не означає, що від поїздок до цих країн варто відмовлятися, однак у місцях великого скупчення людей туристам рекомендують бути уважними та пильно стежити за своїми особистими речами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.