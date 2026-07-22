Перетин кордону з Угорщиною: які речі категорично не можна провозити із собою

Основна заборона стосується двох типів продуктів: м'яса та молока.

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Українцям, які планують поїздку до Угорщини, радять заздалегідь перевірити вміст багажу. Під час перетину кордону митники можуть вилучити низку продуктів харчування, ввезення яких заборонене на територію країн Європейського Союзу.

Як повідомляють у ДПСУ, основна заборона стосується м’яса, молока та продуктів, що містять ці інгредієнти. Зокрема, не можна перевозити сало, ковбаси, сир, йогурти, кефір та іншу подібну продукцію. У деяких випадках на митниці можуть конфіскувати навіть звичайний бутерброд.

Водночас правила передбачають винятки. Дозволено ввозити сухе молоко для немовлят, дитяче харчування та спеціалізоване медичне харчування. Такі продукти повинні бути у заводському пакуванні, не потребувати охолодження до використання, а їхня загальна вага не має перевищувати 2 кілограмів. Також дозволяється перевозити корм для домашніх тварин, навіть якщо він містить м’ясні або молочні компоненти.

Крім того, мандрівникам рекомендують не брати із собою молочний шоколад, консерви та насіння рослин, адже ці товари також можуть стати причиною проблем під час проходження митного контролю.

На окремі продукти діють кількісні обмеження. Зокрема, дозволено провозити до 5 кілограмів макаронних виробів і круп, до 500 грамів кави, до 100 грамів чаю, до 20 кілограмів цукру та не більше 20 кілограмів риби.

Обмеження поширюються і на алкогольні напої. До Угорщини можна ввезти до 4 літрів тихого вина, до 16 літрів пива, до 1 літра алкоголю міцністю понад 22% або до 2 літрів алкогольних напоїв міцністю менш як 22%. Також допускається комбіноване перевезення в межах установлених норм.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Галицький районний суд міста Львова визнав громадянку України винною у порушенні митних правил після того, як вона ввозила з Польщі через «зелений коридор» 133 декоративні ставкові рибки (коропи кої), які підлягали письмовому декларуванню та ветеринарному контролю. Суд наклав на неї штраф, конфіскував риб і постановив передати їх Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центру.