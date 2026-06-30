У Києві провели Урочисту академію до 30-річчя Конституції України

Учасники Урочистої академії обговорили роль Конституції України в утвердженні української державності, значення Основного Закону для демократичного розвитку держави, трансформацію сучасної конституційної доктрини, а також виклики, що постали перед українським конституціоналізмом в умовах повномасштабної війни, післявоєнного відновлення та європейської інтеграції України.

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У Києві відбулася Урочиста академія з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Темою заходу став розвиток українського конституціоналізму, виклики повномасштабної війни та європейської інтеграції.

Участь у заході взяли виконувач обов'язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин, судді Конституційного Суду, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, секретар Великої Палати Верховного Суду Сергій Погрібний, представники Ради Європи, ОБСЄ, Європейського суду з прав людини, уряду Німеччини, Венеційської комісії, а також представники міжнародних організацій, дипломатичних місій, державних установ іноземних країн, очільники конституційних і верховних судів європейських держав, українські та зарубіжні науковці.

Учасники обговорили роль Конституції України в утвердженні української державності, значення Основного Закону для демократичного розвитку держави, трансформацію сучасної конституційної доктрини, а також виклики, що постали перед українським конституціоналізмом в умовах повномасштабної війни, післявоєнного відновлення та європейської інтеграції України.

Відкриваючи захід, виконувач обов'язків Голови Конституційного Суду Олександр Петришин наголосив, що Конституція залишається правовим фундаментом української державності, демократії, верховенства права та захисту прав людини.

Він підкреслив, що під час повномасштабної війни конституційні цінності набувають особливого значення, залишаючись орієнтиром для діяльності органів державної влади та громадянського суспільства.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Конституція України є не лише юридичним актом, а й політичним договором поколінь, відображенням волі українського суспільства та фундаментом української державності. Він наголосив на особливій ролі Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції, покликаного забезпечувати верховенство Конституції України.

«Конституційний Суд України покликаний бути арбітром між владою і Конституцією. Не політичним гравцем, не учасником політичних дискусій, а саме органом конституційної юрисдикції, який забезпечує і відстоює верховенство Основного Закону України. Його авторитет формується не силою повноважень, а силою довіри. Сильний Конституційний Суд є необхідною умовою демократії», – підкреслив Руслан Стефанчук.

У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у своєму відеозверненні наголосив, що навіть під час триваючої війни конституційні питання не можуть бути відкладені, адже саме принципи, закріплені в Конституції України, є джерелом демократичної сили Української держави та права Українського народу самостійно визначати своє майбутнє.

Генеральний секретар Ради Європи акцентував, що тривалий мир в Україні неможливий без правосуддя. У цьому зв’язку він важлива і робота Ради Європи щодо забезпечення відповідальності за злочини проти України, зокрема в межах процесу створення Спеціального трибуналу.

Також з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України до учасників Урочистої академії було надіслано низку відеопривітань від очільників органів конституційної юрисдикції європейських країн, які висловили підтримку Українському народові, відзначили стійкість української державності та особливе значення Конституції України в умовах війни.

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