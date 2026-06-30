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Google відкрила безкоштовну персоналізовану генерацію зображень у Gemini: що вміє нова функція

20:55, 30 червня 2026
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Компанія Google зробила безкоштовною функцію персоналізованої генерації зображень у застосунку Gemini поки для користувачів у США.
Google відкрила безкоштовну персоналізовану генерацію зображень у Gemini: що вміє нова функція
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Google відкрила безплатний доступ до персоналізованої генерації зображень у застосунку Gemini для користувачів у США. Раніше скористатися цією можливістю могли лише передплатники тарифних планів Gemini Plus, Pro та Ultra.

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Як повідомили в Google, функція працює на основі моделі Nano Banana та використовує технологію Personal Intelligence, яка дає змогу створювати зображення з урахуванням особистих інтересів користувача.

На відміну від звичайної генерації зображень, користувачу не потрібно детально описувати свої вподобання. Gemini самостійно враховує інформацію з підключених сервісів Google, зокрема Gmail, Google Photos, YouTube та Google Search.

Наприклад, замість докладного опису можна використати запит на кшталт «Створи ілюстрацію з моїми улюбленими речами», після чого система самостійно визначить, які саме елементи варто включити до зображення.

Крім того, Gemini може використовувати фотографії користувача, що зберігаються в Google Photos, тому їх не потрібно щоразу завантажувати вручну.

Функція Personal Intelligence працює за принципом opt-in. Користувач самостійно визначає, до яких сервісів Google застосунок Gemini матиме доступ. Після активації ця можливість використовується за замовчуванням для всіх запитів, однак її можна будь-коли вимкнути через меню Tools.

Розширення доступу до персоналізованої генерації зображень стало частиною масштабного оновлення Gemini. Минулого місяця Google також анонсувала для сервісу щоденні ШІ-зведення Daily Brief, оновлений інтерфейс, інтеграцію відеомоделі Gemini Omni та персонального ШІ-агента Gemini Spark.

За даними компанії, раніше цього року Gemini перевищив позначку у 750 млн активних користувачів на місяць, що зміцнило його позиції серед найбільших сервісів зі штучним інтелектом.

Наразі персоналізована генерація зображень доступна лише користувачам у США. Коли функцію планують запустити в інших країнах, Google поки не повідомляє.

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