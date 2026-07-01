ВПО перевірятимуть через реєстри: Кабмін розширив підстави для відмови у житлових ваучерах

ВПО, які втратили житло після 2022 року або скористалися іпотечними програмами, не зможуть отримати житловий ваучер — уряд посилив перевірки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України постановою від 4 червня 2026 року № 723 оновив порядок надання житлової допомоги окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Зміни стосуються як умов отримання допомоги, так і механізму перевірки заявників через державні реєстри.

Що змінив уряд

Постанова передбачає розширення підстав, за яких особа не може отримати житлову допомогу.

Зокрема, у новій редакції Порядку встановлено, що право на допомогу не мають громадяни та члени їхніх сімей, які:

особи та члени їхніх сімей, які починаючи з 24 лютого 2022 року до дати подання заяви припинили право власності на об’єкти житлової нерухомості

розпочали або вже використали державну допомогу за кредитами, забезпеченими предметом іпотеки, зокрема в межах державних програм доступного іпотечного кредитування;

зареєстрували або задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після її окупації.

Також, постанова № 723 суттєво змінює не лише умови, а й сам механізм перевірки. Уряд переходить до системи, де ключову роль відіграє міжвідомчий обмін даними.

Зокрема , Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством юстиції мають забезпечити автоматичну перевірку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Перевірка охоплює період з 24 лютого 2022 року і стосується всіх випадків припинення права власності до моменту використання житлового ваучера.

Пенсійний фонд України, у свою чергу, стає джерелом даних для Міністерства фінансів щодо осіб, які розпочали або вже використали державну допомогу за іпотечними кредитами. Це включає як чинні, так і попередні державні програми житлового кредитування.

Міністерство фінансів відповідно до постанови здійснює поточну та ретроспективну верифікацію даних у межах Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Для цього міністерство використовує інформацію, що надходить з інших державних органів та реєстрів, зокрема щодо:

даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (разом із Мін’юстом) — у частині припинення права власності з 24 лютого 2022 року;

інформації Пенсійного фонду України — щодо осіб, які розпочали або використали державну допомогу за іпотечними кредитами.

На підставі отриманих даних Міністерство фінансів забезпечує проведення верифікації, результати якої використовуються під час розгляду питання про відповідність особи умовам отримання житлової допомоги.

Як ухвалюватимуть рішення про допомогу

Розгляд заяви про надання житлової допомоги здійснюється комісією за місцем проживання отримувача допомоги, визначеним відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У межах розгляду заяви комісія насамперед встановлює наявність або відсутність підстав для отримання допомоги. Після цього вона збирає необхідні документи та інформацію для ухвалення рішення шляхом звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

У разі якщо за результатами верифікації, проведеної Мінфіном, у заяві або доданих документах виявлено невідповідності, комісія проводить додаткову перевірку таких даних з урахуванням відповідних рекомендацій Міністерства фінансів.

За результатами розгляду комісія ухвалює рішення про надання або про відмову в наданні житлової допомоги.

Також встановлено, що строк розгляду заяви не може перевищувати 30 календарних днів з дня її подання, а підстави для відмови визначаються цим Порядком.

Строк розгляду заяви при цьому залишається обмеженим — не більше 30 календарних днів.

Однією з ключових змін є те, що рішення, дії або бездіяльність уповноважених органів тепер прямо підпадають під можливість оскарження як за Законом України «Про адміністративну процедуру», так і в судовому порядку.

Постанова Кабінету міністрів має набрати чинності з 1 серпня 2026 року.

Важливо зазначити, що постанова Кабінету Міністрів №723 не стосується і не скасовує щомісячну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб у розмірі 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей.

Ця виплата є окремою державною програмою підтримки ВПО, яка надається для покриття поточних витрат на проживання.

Натомість постанова №723 регулює інший вид державної підтримки — житловий ваучер, який є цільовою допомогою для вирішення житлового питання (наприклад, придбання житла або участь у житлових програмах).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.