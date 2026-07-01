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ВПЛ будут проверять через реестры: Кабмин расширил основания для отказа в жилищных ваучерах

10:30, 1 июля 2026
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ВПЛ, которые потеряли жилье после 2022 года или воспользовались ипотечными программами, не смогут получить жилищный ваучер — правительство усилило проверки.
ВПЛ будут проверять через реестры: Кабмин расширил основания для отказа в жилищных ваучерах
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Кабинет Министров Украины постановлением от 4 июня 2026 года № 723 обновил порядок предоставления жилищной помощи отдельным категориям внутренне перемещенных лиц, которые проживали на временно оккупированных территориях. Изменения касаются как условий получения помощи, так и механизма проверки заявителей через государственные реестры.

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Что изменило правительство

Постановление предусматривает расширение оснований, при которых лицо не может получить жилищную помощь.

В частности, в новой редакции Порядка установлено, что право на помощь не имеют граждане и члены их семей, которые:

  • лица и члены их семей, которые начиная с 24 февраля 2022 года до даты подачи заявления прекратили право собственности на объекты жилой недвижимости;
  • начали или уже использовали государственную помощь по кредитам, обеспеченным предметом ипотеки, в том числе в рамках государственных программ доступного ипотечного кредитования;
  • зарегистрировали или задекларировали место проживания на временно оккупированной территории после ее оккупации.

Также постановление № 723 существенно меняет не только условия, но и сам механизм проверки. Правительство переходит к системе, где ключевую роль играет межведомственный обмен данными.

В частности, Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции должны обеспечить автоматическую проверку в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Проверка охватывает период с 24 февраля 2022 года и касается всех случаев прекращения права собственности до момента использования жилищного ваучера. 

Пенсионный фонд Украины, в свою очередь, становится источником данных для Министерства финансов относительно лиц, которые начали или уже использовали государственную помощь по ипотечным кредитам. Это включает как действующие, так и предыдущие государственные программы жилищного кредитования.

Министерство финансов в соответствии с постановлением осуществляет текущую и ретроспективную верификацию данных в рамках Закона Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат». Для этого министерство использует информацию, поступающую от других государственных органов и реестров, в частности относительно:

  • данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (совместно с Минюстом) — в части прекращения права собственности с 24 февраля 2022 года;
  • информации Пенсионного фонда Украины — относительно лиц, которые начали или использовали государственную помощь по ипотечным кредитам.

На основании полученных данных Министерство финансов обеспечивает проведение верификации, результаты которой используются при рассмотрении вопроса о соответствии лица условиям получения жилищной помощи.

Как будут принимать решение о помощи

Рассмотрение заявления о предоставлении жилищной помощи осуществляется комиссией по месту проживания получателя помощи, определенному согласно справке о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

В ходе рассмотрения заявления комиссия прежде всего устанавливает наличие или отсутствие оснований для получения помощи. После этого она собирает необходимые документы и информацию для принятия решения путем обращения в государственные органы, органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности.

В случае если по результатам верификации, проведенной Минфином, в заявлении или приложенных документах выявлены несоответствия, комиссия проводит дополнительную проверку таких данных с учетом соответствующих рекомендаций Министерства финансов.

По результатам рассмотрения комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении жилищной помощи.

Также установлено, что срок рассмотрения заявления не может превышать 30 календарных дней с даты его подачи, а основания для отказа определяются данным Порядком.

Срок рассмотрения заявления при этом остается ограниченным — не более 30 календарных дней.

Одним из ключевых изменений является то, что решения, действия или бездействие уполномоченных органов теперь прямо подлежат обжалованию как в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре», так и в судебном порядке.

Постановление Кабинета Министров вступает в силу с 1 августа 2026 года.

Важно отметить, что постановление Кабинета Министров № 723 не касается и не отменяет ежемесячную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц в размере 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей.

Эта выплата является отдельной государственной программой поддержки ВПЛ, которая предоставляется для покрытия текущих расходов на проживание.

В то же время постановление № 723 регулирует другой вид государственной поддержки — жилищный ваучер, который является целевой помощью для решения жилищного вопроса (например, приобретения жилья или участия в жилищных программах).

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Кабинет Министров Украины война Пенсионный фонд ВПЛ ПФУ

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