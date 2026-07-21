Працевлаштування неповнолітніх: які правила діють для роботи підлітків

Праця неповнолітніх в Україні дозволена, але роботодавці мають дотримуватися спеціальних правил, спрямованих на захист здоров’я, безпеки та прав дітей.

Фото: istock

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Законодавство передбачає особливі умови праці для неповнолітніх працівників — від обмежень щодо робочого часу до заборони виконання небезпечних робіт. Про це нагадали у Держпраці.

Неповнолітні можуть працювати, однак для них встановлені спеціальні гарантії та обмеження. Основні правила щодо працевлаштування, робочого часу, оплати праці, відпусток та звільнення роз’яснено у матеріалах про особливості праці неповнолітніх.

З якого віку можна працювати

За загальним правилом на роботу можуть приймати осіб з 16 років.

Водночас як виняток:

з 15 років неповнолітні можуть працювати за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює;

з 14 років дозволена лише легка робота у вільний від навчання час і також за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює.

Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюються додаткові гарантії:

не встановлюється випробувальний термін (крім винятків у період воєнного стану);

обов’язковим є попередній медичний огляд, а надалі до досягнення 21 року медогляд проводиться щороку;

трудовий договір має бути укладений у письмовій формі (під час воєнного стану — за згодою сторін);

роботодавець повинен вести спеціальний облік працівників, яким не виповнилося 18 років.

Скільки можуть працювати неповнолітні

Для підлітків встановлено скорочений робочий час.

Працівники віком:

від 15 до 16 років, а також учні 14–15 років під час канікул — можуть працювати максимум 24 години на тиждень;

від 16 до 18 років — максимум 36 годин на тиждень.

Якщо неповнолітній поєднує роботу з навчанням, тривалість робочого часу ще менша:

для осіб 15–16 років — максимум 12 годин на тиждень;

для осіб 16–18 років — максимум 18 годин на тиждень.

Як оплачують працю неповнолітніх

При скороченій тривалості робочого часу заробітна плата виплачується у тому ж розмірі, що й дорослим працівникам відповідних категорій за повний робочий день.

Якщо учні працюють у вільний від навчання час, оплата здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Яка відпустка передбачена для неповнолітніх

Неповнолітні працівники мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю 31 календарний день.

Вона:

надається у зручний для працівника час;

може бути надана навіть до завершення шестимісячного строку роботи;

не може бути замінена грошовою компенсацією;

не може не надаватися роботодавцем.

Які роботи заборонені для неповнолітніх

Підлітків не можна залучати:

до важких робіт, робіт зі шкідливими чи небезпечними умовами та підземних робіт;

до нічних робіт (з 22:00 до 6:00), надурочних робіт та роботи у вихідні дні;

до продажу, зберігання чи транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет та вибухонебезпечних речовин.

Також заборонено залучати неповнолітніх до робіт, пов’язаних виключно з підійманням та переміщенням важких речей. Такі роботи можуть виконуватися лише за відсутності медичних протипоказань, не більше третини робочого часу за зміну, а підлітки до 15 років до них не допускаються.

Особливості звільнення неповнолітніх

Звільнення неповнолітнього працівника з ініціативи роботодавця можливе лише за згодою районної або міської служби у справах дітей.

У випадку скорочення штату, ліквідації підприємства, невідповідності посаді або поновлення попереднього працівника звільнення допускається лише як виняток і з обов’язковим подальшим працевлаштуванням.

Батьки, опікуни, усиновителі або органи контролю можуть вимагати припинення трудових відносин, якщо робота загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Таким чином, праця неповнолітніх в Україні дозволена, але роботодавці мають дотримуватися спеціальних правил, спрямованих на захист здоров’я, безпеки та прав дітей.

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