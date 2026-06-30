Перевірки СБУ та блокування карток: коли ВПО насправді можуть втратити пенсію

Пенсіонери за статусом ВПО можуть отримувати одночасно пенсію за віком та допомогу напроживання, однак за умови дотримання встановленного рівня доходу.

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В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримують пенсію за віком, можуть претендувати на допомогу на проживання. Водночас право на такі виплати не є автоматичним і залежить від рівня доходу, складу сім’ї та окремих винятків, передбачених урядовим порядком. У 2026 році діє обмеження у 10380 грн на одного отримувача, яке визначає право на продовження виплат.

«Судово-юридична газета» роз’яснює, як враховується пенсія, які категорії мають винятки та коли допомогу можуть припинити.

Правова основа виплат ВПО

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року №332, допомога призначається і продовжується на шестимісячні періоди за умови відповідності критеріям доходу. У документі зазначено, що: «допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжується на наступний шестимісячний період у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує встановленого розміру».

Фактично ключовим критерієм є середньомісячний сукупний дохід, який обчислюється за останні три місяці.

Наразі щомісячна підтримка становить 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю. Кошти призначаються кожному члену родини, який має офіційний статус ВПО та внесений до Єдиної інформаційної бази.

Який дохід дає право на виплати у 2026 році

Для розрахунку використовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 січня відповідного року. У 2026 році цей показник становить 2 595 грн.

Отже, граничний дохід визначається як: 2 595 грн × 4 = 10 380 грн

Це означає, що допомога ВПО може бути продовжена, якщо середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї не перевищує 10 380 грн. У постанові також підкреслюється: «середньомісячний сукупний дохід визначається як загальна сума доходів усіх членів сім’ї, поділена на кількість осіб у сім’ї». До такого доходу включається і пенсія, і заробітна плата, і інші соціальні виплати.

Чи можна отримувати пенсію і допомогу ВПО одночасно

Питання пенсійного забезпечення вказаної категорії осіб набувають особливого соціального значення, оскільки стосуються забезпечення права на соціальний захист найбільш вразливої категорії громадян України – осіб, що досягли пенсійного віку та/або отримують інші види пенсійних виплат, і опинилися в складних життєвих обставинах, пов’язаних зі збройною агресією, знищенням або пошкодженням майна, тимчасовою окупацією території проживання, зміною місця та умов проживання.

Отримання пенсії за віком не є підставою для автоматичної відмови у допомозі ВПО. Однак пенсія враховується як частина сукупного доходу. Тобто якщо її розмір разом з іншими надходженнями перевищує встановлений поріг, виплати ВПО припиняються або не продовжуються на наступний період.

Таким чином, критичним є не сам факт отримання пенсії, а її розмір.

Важливий виняток: коли дохід не перевіряється

Постанова №332 передбачає перелік категорій, для яких допомога може продовжуватися без оцінки доходу. Зокрема, без урахування сукупного доходу сім’ї допомога продовжується:

отримувачам пенсії, розмір якої не перевищує 10 380 грн;

особам з інвалідністю I та II групи;

дітям з інвалідністю до 18 років;

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа віком до 23 років;

батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Таким чином, для пенсіонерів з невисокими виплатами діє спрощений механізм продовження допомоги.

Як це працює на практиці

Фактично система розділяє дві ситуації:

Пенсія невелика (до 10 380 грн). У такому випадку допомога ВПО може продовжуватися без додаткової оцінки доходів. Пенсія перевищує або разом з іншими доходами перевищує поріг. Допомога не призначається або припиняється після перевірки середньомісячного доходу. При цьому органи соціального захисту враховують усі офіційні доходи, включаючи пенсію, допомоги та інші виплати.

Механізм перевірки доходів запроваджено для того, щоб адресна допомога спрямовувалась насамперед тим ВПО, які дійсно перебувають у складних матеріальних умовах. Як зазначається у підходах Кабінету Міністрів до соціальної політики: «державна підтримка надається з урахуванням принципу адресності та соціальної справедливості». Це означає, що виплати не є універсальними, а залежать від фінансового стану сім’ї.

Чи можуть припинити виплату пенсії ВПО через непроходження фізичної ідентифікації

Фізична ідентифікація є однією з процедур, яку повинні проходити окремі категорії пенсіонерів, зокрема внутрішньо переміщені особи. Якщо пенсіонер не проходить таку перевірку, АТ «Державний ощадний банк України» має право тимчасово призупинити проведення видаткових операцій за рахунком, на який надходить пенсія.

Після підтвердження особи доступ до коштів поновлюється вже з наступного дня після проходження ідентифікації. Водночас блокування операцій за банківським рахунком не означає автоматичного припинення виплати пенсії.

Підстави, за яких органи Пенсійного фонду можуть припинити виплату пенсії, чітко визначені частиною першою статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV. До них належать:

призначення пенсії на підставі документів із неправдивими або недостовірними відомостями;

смерть пенсіонера;

неотримання пенсійних виплат протягом шести місяців поспіль;

інші випадки, прямо передбачені законом.

Важливо, що серед цього переліку немає такої підстави, як непроходження фізичної ідентифікації або перевірка місця фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи.

Саме на це звернув увагу Верховний Суд, розглядаючи зразкову справу № 805/402/18. Суд наголосив, що пенсія є конституційною гарантією соціального захисту громадян, яку людина набуває завдяки своїй трудовій діяльності. Тому держава може припинити її виплату лише у випадках, прямо визначених законом.

Згідно з наявною у матеріалах справи копією листа Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області виплата пенсії позивачу «була призупинена у зв’язку з проведенням верифікації за списками СБУ з підстав перевірки місця фактичного проживання».

Водночас Законом № 1058-IV не передбачено такої підстави припинення або призупинення виплати пенсії, як проведення верифікації за списками СБУ з підстав перевірки місця фактичного проживання. Це означає, що органи Пенсійного фонду не можуть самостійно розширювати його або припиняти виплату пенсії з інших причин, навіть якщо вони пов’язані з проведенням перевірок чи верифікації.

Правова позиція Верховного Суду застосовується до аналогічних спорів, якщо особа: є громадянином України; має статус внутрішньо переміщеної особи, підтверджений відповідною довідкою, отримує пенсію відповідно до Закону № 1058-IV, для поновлення виплати змушена вчиняти додаткові дії, при цьому Пенсійний фонд не заперечує самого права особи на отримання пенсії.

Таким чином, непроходження фізичної ідентифікації може призвести до тимчасового обмеження доступу до коштів на банківському рахунку, однак саме по собі не є передбаченою законом підставою для припинення виплати пенсії. Цю позицію підтвердив Верховний Суд у постанові від 3 травня 2018 року у зразковій справі № 805/402/18, яка й надалі використовується судами під час розгляду подібних спорів.Начало формыКонец формыНачало формыКонец формы

У підсумку зазначимо, що отримувати одночасно пенсію за віком і виплати для ВПО в Україні можна, однак лише за умови дотримання встановленого рівня доходу. Пенсія враховується у загальному розрахунку доходів, тому її розмір напряму впливає на право продовження допомоги.

Водночас для окремих категорій пенсіонерів діє спрощений режим, за якого допомога може продовжуватися без перевірки доходів, якщо пенсія не перевищує 10 380 грн. Таким чином, ключовим фактором залишається не сам статус пенсіонера чи ВПО, а фактичний рівень фінансового забезпечення сім’ї.

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