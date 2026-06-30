Єврокомісія оцінила вартість вступу Чорногорії до ЄС в «чашку кави»

Єврокомісія підрахувала, що приєднання Чорногорії до ЄС коштуватиме приблизно один євро на одного платника податків ЄС за весь бюджетний цикл.

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Європейська комісія представила фінансову оцінку майбутнього вступу Чорногорії до Європейського Союзу. За розрахунками Брюсселя, приєднання країни вимагатиме додатково близько 3 млрд євро в межах наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Про це пише Politico.

За словами високопосадовця Європейської комісії, який спілкувався на умовах анонімності, ці витрати становитимуть приблизно один євро на кожного платника податків ЄС протягом семирічного бюджетного циклу.

«Це дуже дешева чашка кави», – зазначив чиновник.

Наступний бюджет Європейського Союзу обсягом 2 трлн євро, який почне діяти з 2028 року, має бути скоригований з урахуванням витрат на приєднання нових держав-членів.

30 червня Європейська комісія оприлюднила фінансову пропозицію щодо вступу Чорногорії. Тепер її мають погодити держави-члени ЄС до початку фінансових переговорів між Брюсселем і Подгорицею.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цей пакет є ще одним конкретним кроком до майбутнього Чорногорії в Євросоюзі.

«Ми готуємо Чорногорію, держави-члени та наші інституції», – наголосила вона.

Чорногорія з населенням близько 600 тисяч осіб отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС у 2010 році. Очікується, що вона може стати наступною державою-членом Союзу у 2028 році, хоча, за словами представника Єврокомісії, вступ із 1 січня 2028 року є малоймовірним.

За оцінками Європейської комісії, внесок Чорногорії до бюджету ЄС упродовж наступних семи років становитиме близько 500 млн євро.

Водночас країна розраховує отримати значно більше фінансування. Зокрема, 277 млн євро планується спрямувати на субсидії для фермерів, понад 1 млрд євро — на регіональний розвиток і підтримку сільських територій, ще 592 млн євро — на міграційні потреби.

Крім того, бізнес Чорногорії, за оцінками Комісії, може отримати 523 млн євро з нового Європейського фонду конкурентоспроможності. Водночас остаточний обсяг фінансування залежатиме від результатів конкурсного відбору.

Загалом, за розрахунками Єврокомісії, Чорногорія може отримати близько 3,1 млрд євро з бюджету ЄС.

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