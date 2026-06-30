Google открыла бесплатную персонализированную генерацию изображений в Gemini: на что способна новая функция

Компания Google сделала бесплатной функцию персонализированной генерации изображений в приложении Gemini — пока только для пользователей в США.

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Google открыла бесплатный доступ к персонализированной генерации изображений в приложении Gemini для пользователей в США. Ранее воспользоваться этой возможностью могли только подписчики тарифных планов Gemini Plus, Pro и Ultra.

Как сообщили в Google, функция работает на основе модели Nano Banana и использует технологию Personal Intelligence, которая позволяет создавать изображения с учётом личных интересов пользователя.

В отличие от обычной генерации изображений, пользователю не нужно подробно описывать свои предпочтения. Gemini самостоятельно учитывает информацию из подключенных сервисов Google, в частности Gmail, Google Photos, YouTube и Google Search.

Например, вместо подробного описания можно использовать запрос типа «Создай иллюстрацию с моими любимыми вещами», после чего система самостоятельно определит, какие именно элементы стоит включить в изображение.

Кроме того, Gemini может использовать фотографии пользователя, хранящиеся в Google Photos, поэтому их не нужно каждый раз загружать вручную.

Функция Personal Intelligence работает по принципу opt-in. Пользователь самостоятельно определяет, к каким сервисам Google будет иметь доступ приложение Gemini. После активации эта функция используется по умолчанию для всех запросов, однако её можно в любой момент отключить через меню «Tools».

Расширение доступа к персонализированной генерации изображений стало частью масштабного обновления Gemini. В прошлом месяце Google также анонсировала для сервиса ежедневные ИИ-обзоры Daily Brief, обновленный интерфейс, интеграцию видеомодели Gemini Omni и персонального ИИ-агента Gemini Spark.

По данным компании, ранее в этом году Gemini превысил отметку в 750 млн активных пользователей в месяц, что укрепило его позиции среди крупнейших сервисов с искусственным интеллектом.

На данный момент персонализированная генерация изображений доступна только пользователям в США. Когда функцию планируют запустить в других странах, Google пока не сообщает.

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