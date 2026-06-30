  1. В мире

Google открыла бесплатную персонализированную генерацию изображений в Gemini: на что способна новая функция

20:55, 30 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компания Google сделала бесплатной функцию персонализированной генерации изображений в приложении Gemini — пока только для пользователей в США.
Google открыла бесплатную персонализированную генерацию изображений в Gemini: на что способна новая функция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Google открыла бесплатный доступ к персонализированной генерации изображений в приложении Gemini для пользователей в США. Ранее воспользоваться этой возможностью могли только подписчики тарифных планов Gemini Plus, Pro и Ultra.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Google, функция работает на основе модели Nano Banana и использует технологию Personal Intelligence, которая позволяет создавать изображения с учётом личных интересов пользователя.

В отличие от обычной генерации изображений, пользователю не нужно подробно описывать свои предпочтения. Gemini самостоятельно учитывает информацию из подключенных сервисов Google, в частности Gmail, Google Photos, YouTube и Google Search.

Например, вместо подробного описания можно использовать запрос типа «Создай иллюстрацию с моими любимыми вещами», после чего система самостоятельно определит, какие именно элементы стоит включить в изображение.

Кроме того, Gemini может использовать фотографии пользователя, хранящиеся в Google Photos, поэтому их не нужно каждый раз загружать вручную.

Функция Personal Intelligence работает по принципу opt-in. Пользователь самостоятельно определяет, к каким сервисам Google будет иметь доступ приложение Gemini. После активации эта функция используется по умолчанию для всех запросов, однако её можно в любой момент отключить через меню «Tools».

Расширение доступа к персонализированной генерации изображений стало частью масштабного обновления Gemini. В прошлом месяце Google также анонсировала для сервиса ежедневные ИИ-обзоры Daily Brief, обновленный интерфейс, интеграцию видеомодели Gemini Omni и персонального ИИ-агента Gemini Spark.

По данным компании, ранее в этом году Gemini превысил отметку в 750 млн активных пользователей в месяц, что укрепило его позиции среди крупнейших сервисов с искусственным интеллектом.

На данный момент персонализированная генерация изображений доступна только пользователям в США. Когда функцию планируют запустить в других странах, Google пока не сообщает.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google ИИ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Постановление 821 отменено, но у ПФУ нет механизма выплат: как теперь вернуть пенсионные долги

После признания отдельных положений постановления Кабмина № 821 противоправными и недействительными правительство ищет новую модель выполнения пенсионных судебных решений.

Внесудебные споры между провайдерами будут рассматриваться независимо от участия второй стороны: вступили в силу изменения НКЭК

НКЭК обновила порядок рассмотрения споров между поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг, введя обязательное рассмотрение спора по обращению хотя бы одного из участников.

Проверки СБУ и блокировка карт: когда ВПЛ на самом деле могут потерять пенсию

Пенсионеры по статусу ВПЛ могут получать одновременно пенсию по возрасту и помощь на проживание, однако при условии соблюдения установленного уровня дохода.

Медицинские учреждения должны иметь специалистов по всем заявленным специальностям, а ветеранов и семьи погибших военнослужащих обслуживать в первоочередном порядке

Кабмин обновил лицензионные условия для медицинской практики: новые требования к персоналу и внеочередное обслуживание ветеранов.

Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания

Онлайн-правосудие: в Раде предлагают уточнить процедуру работы с оригиналами доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]