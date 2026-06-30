В Киеве провели Торжественную академию к 30-летию Конституции Украины

Участники Торжественной академии обсудили роль Конституции Украины в утверждении украинской государственности, значение Основного Закона для демократического развития государства, трансформацию современной конституционной доктрины, а также вызовы, стоящие перед украинским конституционализмом в условиях полномасштабной войны, послевоенного восстановления и европейской интеграции Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве состоялась Торжественная академия по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины. Темой мероприятия стало развитие украинского конституционализма, вызовы полномасштабной войны и европейской интеграции.

Участие в мероприятии приняли исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, судьи Конституционного Суда, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, секретарь Большой Палаты Верховного Суда Сергей Погребной, представители Совета Европы, ОБСЕ, Европейского суда по правам человека, правительства Германии, Венецианской комиссии, а также представители международных организаций, дипломатических миссий, государственных учреждений иностранных стран, руководители конституционных и верховных судов европейских государств, украинские и зарубежные ученые.

Участники обсудили роль Конституции Украины в утверждении украинской государственности, значение Основного Закона для демократического развития государства, трансформацию современной конституционной доктрины, а также вызовы, которые возникли перед украинским конституционализмом в условиях полномасштабной войны, послевоенного восстановления и европейской интеграции Украины.

Открывая мероприятие, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин подчеркнул, что Конституция остается правовым фундаментом украинской государственности, демократии, верховенства права и защиты прав человека.

Он отметил, что во время полномасштабной войны конституционные ценности приобретают особое значение, оставаясь ориентиром для деятельности органов государственной власти и гражданского общества.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Конституция Украины является не только юридическим актом, но и политическим договором поколений, отражением воли украинского общества и фундаментом украинской государственности. Он подчеркнул особую роль Конституционного Суда Украины как органа конституционной юрисдикции, призванного обеспечивать верховенство Конституции Украины.

«Конституционный Суд Украины призван быть арбитром между властью и Конституцией. Не политическим игроком, не участником политических дискуссий, а именно органом конституционной юрисдикции, который обеспечивает и отстаивает верховенство Основного Закона Украины. Его авторитет формируется не силой полномочий, а силой доверия. Сильный Конституционный Суд является необходимым условием демократии», – подчеркнул Руслан Стефанчук.

В свою очередь генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в своем видеобращении подчеркнул, что даже во время продолжающейся войны конституционные вопросы не могут быть отложены, поскольку именно принципы, закрепленные в Конституции Украины, являются источником демократической силы украинского государства и права украинского народа самостоятельно определять свое будущее.

Генеральный секретарь Совета Европы отметил, что устойчивый мир в Украине невозможен без правосудия. В этом контексте он отметил важность работы Совета Европы по обеспечению ответственности за преступления против Украины, в частности в рамках процесса создания Специального трибунала.

Также по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины участникам Торжественной академии был направлен ряд видеоприветствий от руководителей органов конституционной юрисдикции европейских стран, которые выразили поддержку украинскому народу, отметили устойчивость украинской государственности и особое значение Конституции Украины в условиях войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.