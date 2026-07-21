Автомобиль и мотоцикл как гуманитарная помощь: может ли военнослужащий зарегистрировать оба

Если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи и автомобиль, и мотоцикл, поставить на временный государственный учет оба транспортных средства на одно лицо невозможно.

Фото: Главный сервисный центр МВД

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Если военнослужащий получил как гуманитарную помощь автомобиль и мотоцикл, можно ли поставить на временный государственный учет оба транспортных средства. Этот вопрос разъяснил Главный сервисный центр МВД.

В ведомстве напомнили, что порядок временного государственного учета транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд военнослужащих, регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 1235, которое внесло изменения в постановление КМУ № 584 от 10 мая 2022 года.

Можно ли зарегистрировать два транспортных средства?

Нет. Действующее законодательство предусматривает временный государственный учет только одного транспортного средства на одного военнослужащего, независимо от его вида.

Поэтому если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи и автомобиль, и мотоцикл, поставить на временный государственный учет оба транспортных средства на одно лицо невозможно.

Как поставить транспортное средство на временный государственный учет?

Для получения услуги необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и подать:

заявление военнослужащего — приобретателя транспортного средства (печатается в сервисном центре МВД по установленному образцу);

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте проживания);

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);

документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справка из воинской части);

акт приема-передачи транспортного средства, являющегося гуманитарной помощью (согласно приложению к постановлению КМУ № 584 от 10.05.2022);

электронную декларацию о перечне товаров, которые признаются гуманитарной помощью (утвержденную постановлением КМУ № 953 от 05.09.2023 или постановлением КМУ № 174 от 01.03.2022).

После завершения процедуры транспортное средство получает номерные знаки и временный регистрационный талон.

«Таким образом, если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи автомобиль и мотоцикл или несколько транспортных средств других категорий, временный государственный учет может быть осуществлен только в отношении одного из них. Это требование действующего законодательства», — добавил Главный сервисный центр МВД.

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