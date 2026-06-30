Президент Парагваю оголосив вихідний після сенсаційної перемоги над Німеччиною на ЧС-2026

«Сьогодні святкує вся країна», - заявив президент Парагваю Сантьяго Пенья, коментуючи указ про офіційний вихідний.

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Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив святковий вихідний день після перемоги національної збірної з футболу над Німеччиною в матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу-2026.

«Гігантський Парагвай! Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка уособлює найглибші риси нашої ідентичності: завзятість, віру та силу народу, який ніколи не здається.

Дякуємо, «Альбіроха», за те, що подарувала нам цю безмежну радість і знову об'єднала мільйони парагвайців під одним прапором. Указ № 6280: на хороше варто чекати. Вперед, Парагвай!", - написав Пенья на своїй сторінці в соцмережі Іnstagram.

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