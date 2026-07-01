Сенат Франції підтримав законопроєкт проти «ультрашвидкої моди» Shein і Temu

Французький Сенат ухвалив оновлену версію законопроєкту, який передбачає штрафи та обмеження для онлайн-платформ ультрашвидкої моди, зокрема Shein і Temu.

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Французький Сенат затвердив оновлений варіант законопроєкту, спрямованого на обмеження діяльності великих онлайн-платформ, зокрема Shein і Temu. Про це повідомляє Reuters.

Робота над документом тривала понад два роки та супроводжувалася обговореннями між верхньою і нижньою палатами парламенту. Законодавці намагалися узгодити текст із чинним законодавством Європейського Союзу.

Згідно з проєктом закону, компанії, що працюють у сегменті «ультрашвидкої моди», можуть бути оштрафовані цього року на суму від 0,25 до 6 євро за кожну одиницю продукції. До 2030 року розмір штрафу планують збільшити до 10 євро за одиницю товару.

Окрім штрафних санкцій, документ передбачає заборону реклами компаній цього сектору, а також заборону просування їхніх товарів інфлюенсерами.

Міністр з питань малого підприємництва Серж Папен, виступаючи перед голосуванням, заявив, що йдеться не лише про одяг, а про модель споживання в суспільстві.

«Сьогодні на кону стоїть не просто одяг, а та суспільна модель, яку ми хочемо захистити. Галузь, на яку спрямований цей законопроєкт, – це та, що заповнює наші ринки одноразовою модою, одягом, який носять лише кілька тижнів, а потім викидають», – сказав він.

Щоб закон набув чинності, його ще має підписати президент Франції Емманюель Макрон.

У компанії Shein заявили, що окремі положення законопроєкту «виглядають суперечливими щодо чинної європейської нормативної бази, яка регулює цифрові послуги та електронну комерцію».

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