Потратить средства Национального кешбэка можно будет до 31 июля

Кабмин продлит сроки использования Национального кешбэка.

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Апрельский Национальный кешбэк будет зачислен 3 июля, а срок для его использования продлят на месяц. Об этом сообщили в Минцифры.

«3 июля на карту поступят апрельские выплаты, и по инициативе Министерства экономики будет предоставлен еще один дополнительный месяц, чтобы вы могли удобно воспользоваться всеми средствами на счете. Оплачивайте коммунальные услуги, покупайте украинские товары или донатьте на армию до 31 июля включительно», — говорится в заявлении.

Компенсация за топливо и использование остатков

Вместе с апрельскими выплатами украинцы получат кешбэк за топливо до 1000 гривен.

«Поэтому планируйте покупки, оплату услуг или донаты до 31 июля. Все, что вы не успеете потратить до этой даты, автоматически вернется в государственный бюджет», — заявили в Минцифры.

А что с кешбэком за май и июнь?

Кешбэк за май, июнь и последующие месяцы относится ко второму этапу программы, поэтому для этих накоплений действуют другие сроки использования. Эти выплаты можно будет использовать до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

На что можно потратить накопленные средства

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские изделия украинского производства из перечня аптек-партнеров;

книги и печатную продукцию в книжных магазинах — участниках программы;

почтовые услуги;

продукты украинского производства в торговых сетях, присоединившихся к программе;

благотворительность и донаты на ВСУ.

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