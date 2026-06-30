Кабмін пропонує змінити Водний кодекс для збереження річок та боротьби із забрудненням

У Раді зареєстрували законопроєкт про захист річок від забруднення та відновлення їх водності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону № 15370 «Про внесення змін до Водного кодексу України щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення».

Законопроєкт спрямований на виконання Плану дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024 – 2030 роки та врегулювання питань на законодавчому рівні щодо виконання планів управління річковими басейнами, а також здійснення заходів, спрямованих на збереження водності річок і охорони їх від забруднення.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Водного кодексу України в частині:

- запровадження процедури щодо здійснення обстеження, обліку та прийняття рішень щодо гідротехнічних споруд та інших об’єктів нерухомого майна, що перешкоджають вільній течії (неперервності) річок, погіршують їх гідрологічний режим та морфологічні умови,

- уточнення компетенцій для забезпечення виконання планів управління річковими басейнами, їх оновлення та врегулювання обмеження прав водокористувачів, що здійснюють спеціальне водокористування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.