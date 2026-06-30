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Кабмін пропонує змінити Водний кодекс для збереження річок та боротьби із забрудненням

18:10, 30 червня 2026
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У Раді зареєстрували законопроєкт про захист річок від забруднення та відновлення їх водності.
Кабмін пропонує змінити Водний кодекс для збереження річок та боротьби із забрудненням
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Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону № 15370 «Про внесення змін до Водного кодексу України щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення».

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Законопроєкт спрямований на виконання Плану дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024 – 2030 роки та врегулювання питань на законодавчому рівні щодо виконання планів управління річковими басейнами, а також здійснення заходів, спрямованих на збереження водності річок і охорони їх від забруднення.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Водного кодексу України в частині:

- запровадження процедури щодо здійснення обстеження, обліку та прийняття рішень щодо гідротехнічних споруд та інших об’єктів нерухомого майна, що перешкоджають вільній течії (неперервності) річок, погіршують їх гідрологічний режим та морфологічні умови,

- уточнення компетенцій для забезпечення виконання планів управління річковими басейнами, їх оновлення та врегулювання обмеження прав водокористувачів, що здійснюють спеціальне водокористування.

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Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України

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