Штрафы до 8500 грн: какая ответственность предусмотрена за нарушение комендантского часа

При нарушении комендантского часа статья 210-1 КУоАП применяется в более серьезных случаях, в частности, когда во время проверки выясняется, что гражданин нарушает правила военного учета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдельного штрафа за нарушение комендантского часа в Украине сейчас нет. Однако в случае остановки патрулем во время действия комендантского часа к гражданам могут применять другие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) — в зависимости от обстоятельств и поведения человека во время проверки. На практике чаще всего применяется статья 185 КУоАП — за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского. В более серьезных случаях может применяться статья 210-1 КУоАП — за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях нет отдельной статьи, которая предусматривает ответственность именно за нахождение на улице во время комендантского часа.

Из-за этого наказание зависит от конкретной ситуации. Если человек находится на улице во время комендантского часа, но спокойно предъявляет документы, объясняет причину нахождения и выполняет требования патруля, обычно протокол не составляют.

В то же время отказ выполнять законные требования полицейских может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

Сейчас при нарушении комендантского часа полицейские могут применять статью 185 КУоАП — «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского».

Эта статья предусматривает штраф от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан — от 136 до 255 гривен.

Также суд может назначить другие виды наказания:

общественные работы от 40 до 60 часов;

исправительные работы сроком от одного до двух месяцев с удержанием 20% заработка;

административный арест до 15 суток.

Применение этой статьи возможно, если человек отказывается показать документы, не может объяснить цель нахождения на улице или не выполняет требование патруля покинуть место пребывания.

В некоторых случаях во время проверки может быть установлено нарушение правил воинского учета или других требований законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Тогда может применяться статья 210-1 КУоАП.

Для граждан она предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 5100 до 8500 гривен.

Для должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений штраф составляет от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 000 до 25 500 гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», комендантский час в Украине был введен после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года как одна из мер правового режима военного положения. Он предусматривает запрет нахождения граждан на улицах и в других общественных местах в определенное время без специальных пропусков или удостоверений.

В то же время не всех граждан устраивают такие ограничения. Часть украинцев считает, что в регионах с относительно стабильной безопасной ситуацией комендантский час стоит сократить или отменить.

На сайте Кабинета министров зарегистрировали петицию с призывом отменить комендантский час в регионах, где ситуация с безопасностью позволяет отказаться от таких ограничений.

Автор петиции отмечает, что комендантский час был важным инструментом обеспечения безопасности во время военного положения, однако сейчас, по его мнению, он существенно влияет на экономическую активность и повседневную жизнь граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.