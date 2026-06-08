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Комендантский час хотят отменить в отдельных областях

17:15, 8 июня 2026
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Украинцы просят отменить комендантский час в безопасных регионах.
Комендантский час хотят отменить в отдельных областях
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Комендантский час в Украине был введён после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года как одна из мер правового режима военного положения. Он предусматривает запрет пребывания граждан на улицах и в других общественных местах в определённое время без специальных пропусков или удостоверений.

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Конкретное время действия комендантского часа определяют областные военные администрации с учётом ситуации с безопасностью в регионе.

В то же время не всех граждан устраивают такие ограничения. Часть украинцев считает, что в регионах с относительно стабильной ситуацией в сфере безопасности комендантский час следует сократить или отменить.

На сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию с призывом отменить комендантский час в регионах, где ситуация с безопасностью позволяет отказаться от таких ограничений.

Автор петиции отмечает, что комендантский час был важным инструментом обеспечения безопасности во время военного положения, однако сейчас, по его мнению, он существенно влияет на экономическую активность и повседневную жизнь граждан.

В обращении подчёркивается, что отмена или значительное сокращение продолжительности комендантского часа могло бы способствовать развитию бизнеса, проведению культурных мероприятий, восстановлению туристической отрасли и улучшению условий передвижения населения.

«Просим власть учесть актуальную ситуацию и принять решение в пользу граждан и развития страны», — говорится в тексте петиции №41/010067-26эп.

Также автор призывает поддержать отмену комендантского часа в тех областях, где это не противоречит требованиям безопасности и не создаёт дополнительных рисков для населения.

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Кабинет Министров Украины Украина петиция комендантский час

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