Комендантську годину хочуть скасувати в окремих областях

Українці просять скасувати комендантську годину в безпечних регіонах.

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Комендантська година в Україні була запроваджена після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року як один із заходів правового режиму воєнного стану. Вона передбачає заборону перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціальних перепусток або посвідчень.

Конкретний час дії комендантської години визначають обласні військові адміністрації з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

Водночас не всіх громадян влаштовують такі обмеження. Частина українців вважає, що в регіонах із відносно стабільною безпековою ситуацією комендантську годину варто скоротити або скасувати.

На сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію із закликом скасувати комендантську годину в регіонах, де безпекова ситуація дозволяє відмовитися від таких обмежень.

Автор петиції зазначає, що комендантська година була важливим інструментом забезпечення безпеки під час воєнного стану, однак нині, на його думку, вона суттєво впливає на економічну активність та повсякденне життя громадян.

У зверненні наголошується, що скасування або значне скорочення тривалості комендантської години могло б сприяти розвитку бізнесу, проведенню культурних заходів, відновленню туристичної галузі та покращенню умов пересування населення.

«Просимо владу врахувати актуальну ситуацію та прийняти рішення на користь громадян і розвитку країни», — йдеться в тексті петиції №41/010067-26еп.

Також автор закликає підтримати скасування комендантської години в тих областях, де це не суперечить вимогам безпеки та не створює додаткових ризиків для населення.

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