  1. Суд інфо

Конкурс з обрання членів ВРП за квотою всеукраїнської конференції прокурорів: розпочався прийом документів

17:05, 8 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прийом документів кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя здійснюється до 27 липня.
Конкурс з обрання членів ВРП за квотою всеукраїнської конференції прокурорів: розпочався прийом документів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На 27-28 серпня 2026 року у місті Києві заплановане проведення чергової всеукраїнської конференції прокурорів. Про це Вищій раді правосуддя повідомив Голова Ради прокурорів України. На її розгляд, зокрема, винесено питання про обрання двох членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомила ВРП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«З міркувань безпеки про місце проведення буде повідомлено додатково.

Чергову всеукраїнську конференцію прокурорів скликано відповідно до рішення Ради прокурорів України, прийнятого на виконання статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», - заявили у ВРП.

Відповідно до статей 8, 9, 10 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» секретаріат Вищої ради правосуддя оголошує про початок прийому документів від кандидатів для участі у  конкурсі для обрання членів Вищої ради правосуддя черговою всеукраїнською конференцією прокурорів.

Прийом документів кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», якщо документи подаються в електронній формі або в час закінчення робочого часу секретаріату Вищої ради правосуддя останнього дня, передбаченого частиною третьою цієї статті.

«Прийом документів кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя здійснюється до 24 години 27 липня 2026 року, якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]) або до 17:00 27 липня 2026 року якщо документи подаються особисто (адреса: м. Київ, вул. Студентська, 12-а).

Кандидатів просимо повідомляти свій контактний номер телефону та e-mail для зворотного зв’язку», - додали у ВРП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Електронна повістка через Резерв+: чи зобов’язаний військовозобов’язаний з’явитися до ТЦК

Електронні повістки стали однією з найобговорюваніших тем мобілізації, проте багато поширених тверджень про них не відповідають чинному законодавству.

Виплати військовим у 2026 році: чим відрізняються бойові від грошового забезпечення

Як відрізнити основне грошове забезпечення від додаткових винагород та на які виплати може розраховувати військовий у разі звільнення за станом здоров’я.

Перші призначення суддів до місцевих судів можуть відбутися вже на початку 2027 року: голова ВККС

У ВККС повідомили про перебіг конкурсів до судів і кадровий дефіцит у системі, перші призначення можливі вже у 2027 році.

Штрафи за непроходження ВЛК можуть стати незаконними після 6 червня

Річний строк притягнення до відповідальності за неявку на ВЛК закінчився 6 червня 2026 року.

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]