Конкурс з обрання членів ВРП за квотою всеукраїнської конференції прокурорів: розпочався прийом документів

Прийом документів кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя здійснюється до 27 липня.

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На 27-28 серпня 2026 року у місті Києві заплановане проведення чергової всеукраїнської конференції прокурорів. Про це Вищій раді правосуддя повідомив Голова Ради прокурорів України. На її розгляд, зокрема, винесено питання про обрання двох членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомила ВРП.

«З міркувань безпеки про місце проведення буде повідомлено додатково.

Чергову всеукраїнську конференцію прокурорів скликано відповідно до рішення Ради прокурорів України, прийнятого на виконання статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», - заявили у ВРП.

Відповідно до статей 8, 9, 10 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» секретаріат Вищої ради правосуддя оголошує про початок прийому документів від кандидатів для участі у конкурсі для обрання членів Вищої ради правосуддя черговою всеукраїнською конференцією прокурорів.

Прийом документів кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого частиною третьою статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», якщо документи подаються в електронній формі або в час закінчення робочого часу секретаріату Вищої ради правосуддя останнього дня, передбаченого частиною третьою цієї статті.

«Прийом документів кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя здійснюється до 24 години 27 липня 2026 року, якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]) або до 17:00 27 липня 2026 року якщо документи подаються особисто (адреса: м. Київ, вул. Студентська, 12-а).

Кандидатів просимо повідомляти свій контактний номер телефону та e-mail для зворотного зв’язку», - додали у ВРП.

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