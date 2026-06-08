Лише 13 років стажу: чи можна отримати пенсію та на які виплати розраховувати

Які виплати призначать українцям, що не накопичили 15 років страхового стажу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Маючи лише 13 років страхового стажу, особа не може претендувати на призначення пенсії за віком. У Пенсійному фонді нагадують, що право на вихід на пенсію залежить не лише від досягнення відповідного віку, а й від кількості років офіційно набутого страхового стажу.

У 2026 році для призначення пенсії діятимуть такі вимоги:

у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — щонайменше 23 роки;

у 65 років — не менше 15 років стажу.

Таким чином, громадяни, які мають лише 13 років стажу, не зможуть оформити пенсію за віком навіть після досягнення 65-річного віку, оскільки не дотягують до встановленого мінімуму. Водночас вимоги для виходу на пенсію у 60 та 63 роки поступово зростатимуть до 2028 року, тоді як для 65-річних українців мінімальний поріг залишатиметься на рівні 15 років.

Яку допомогу можуть отримати люди без необхідного стажу

Для осіб, які не накопичили мінімально необхідних 15 років страхового стажу, законодавством передбачено інший механізм соціальної підтримки. Йдеться про тимчасову державну допомогу, яку можуть оформити непрацюючі громадяни після досягнення 65 років.

Сума такої виплати визначається індивідуально. Під час розрахунку враховується різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом сім’ї в розрахунку на одного члена за останні шість місяців. При цьому розмір допомоги не може бути нижчим за встановлений прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Наразі він становить 2 595 гривень.

Що потрібно знати про виплати

Тимчасова допомога виплачується не безстроково. Вона надається до моменту, коли людина набуде права на призначення пенсії. Крім того, органи соціального захисту кожні шість місяців переглядають розмір виплати, враховуючи зміни у доходах сім’ї або майновому стані отримувача.

У ПФУ також наголошують, що до страхового стажу зараховуються лише ті періоди роботи, за які роботодавець або сама особа сплачували єдиний соціальний внесок у розмірі не нижче встановленого мінімуму.

Отже, за наявності лише 13 років страхового стажу отримати звичайну пенсію за віком неможливо. Водночас після досягнення 65 років непрацюючі громадяни можуть розраховувати на тимчасову державну допомогу, мінімальний розмір якої наразі становить 2 595 гривень. Така підтримка покликана забезпечити базовий соціальний захист людям, які не набули достатнього стажу для призначення пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.