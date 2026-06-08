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ВЛК під час війни: хто проходить комісію і як визначають придатність до служби

20:52, 8 червня 2026
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Військово-лікарська комісія визначає придатність до служби, а не проводить лікування.
ВЛК під час війни: хто проходить комісію і як визначають придатність до служби
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ВЛК (військово-лікарська комісія) — це група лікарів, яка проводить медичний огляд і на його основі визначає придатність людини до військової служби за станом здоров’я. Під час воєнного стану ВЛК є одним із ключових етапів мобілізаційних процесів і забезпечення Сил оборони України. Про це нагадали в Рівненському обласному ТЦК та СП.

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Комісія не займається лікуванням і не проводить повноцінної діагностики. Її завдання — встановити стан придатності до служби на момент огляду.

Окремого спеціального закону про ВЛК не існує. Військово-лікарські комісії при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) керуються такими документами:

  • Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України;
  • Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
  • Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
  • постановою Кабінету Міністрів №560;
  • Основами законодавства України про охорону здоров’я.

Також ВЛК у своїй роботі застосовують галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я.

Під час дії воєнного стану медичний огляд у ВЛК проходять такі категорії:

  • військовозобов’язані, які отримали повістку або направлення від ТЦК та СП;
  • військовозобов’язані, які раніше мали статус «непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» і не пройшли повторний огляд після скасування цього статусу;
  • кандидати на військову службу за контрактом;
  • чинні військовослужбовці — для визначення придатності після поранення, лікування або за рішенням командира.

Окремо визначено порядок для жінок-медиків, які отримали диплом після 2025 року. Для них протягом 60 днів після автоматичного взяття на військовий облік передбачено:

  • оновлення облікових даних;
  • отримання військово-облікових документів.

Також наголошується, що під час воєнного стану рішення ВЛК щодо придатності військовозобов’язаних до служби діє один рік.

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ТЦК мобілізація ВЛК

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