Конкурс по избранию членов ВСП по квоте всеукраинской конференции прокуроров: начался прием документов

Прием документов кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия осуществляется до 27 июля.

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На 27–28 августа 2026 года в городе Киеве запланировано проведение очередной всеукраинской конференции прокуроров. Об этом Высшему совету правосудия сообщил Председатель Совета прокуроров Украины. На ее рассмотрение, в частности, вынесен вопрос об избрании двух членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщил ВСП.

«Из соображений безопасности о месте проведения будет сообщено дополнительно.

Очередная всеукраинская конференция прокуроров созвана в соответствии с решением Совета прокуроров Украины, принятым во исполнение статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», — заявили в ВСП.

В соответствии со статьями 8, 9, 10 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» секретариат Высшего совета правосудия объявляет о начале приема документов от кандидатов для участия в конкурсе по избранию членов Высшего совета правосудия очередной всеукраинской конференцией прокуроров.

Прием документов кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия завершается в 24:00 последнего дня срока, предусмотренного частью третьей статьи 9 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», если документы подаются в электронной форме, либо в момент окончания рабочего времени секретариата Высшего совета правосудия в последний день, предусмотренный частью третьей этой статьи.

«Прием документов кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия осуществляется до 24:00 27 июля 2026 года, если документы подаются в электронной форме (официальный электронный адрес Высшего совета правосудия: [email protected]), либо до 17:00 27 июля 2026 года, если документы подаются лично (адрес: г. Киев, ул. Студенческая, 12-а).

Кандидатов просим сообщать свой контактный номер телефона и e-mail для обратной связи», — добавили в ВСП.

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