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В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации: более 6,5 тысячи человек должны покинуть свои дома

18:39, 10 июля 2026
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Обязательная эвакуация населения введена в Васильковке и Вышетарасовке в связи с угрозой безопасности.
В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации: более 6,5 тысячи человек должны покинуть свои дома
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В Днепропетровской области ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов — Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского района. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

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По его словам, детей из этих населенных пунктов эвакуировали ранее. Теперь опасные территории должны покинуть взрослые. Всего там остается более 6,5 тысячи жителей.

После эвакуации людей сначала будут принимать пять транзитных центров, работающих в Днепропетровской области.

Там эвакуированные смогут получить финансовую, юридическую, психологическую и медицинскую помощь, а также продуктовые и гигиенические наборы.

При необходимости людям подберут варианты дальнейшего расселения. Для внутренне перемещенных лиц подготовлены места как в более безопасных районах Днепропетровской области, так и в других регионах Украины.

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Днепр война эвакуация

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