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Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса

12:49, 10 июля 2026
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После введения в обращение банкнота 2000 гривен станет самым крупным номиналом в истории украинской гривны.
Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса
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Национальный банк Украины в сентябре выпустит новую банкноту наивысшего номинала — 2000 гривен. Она станет самой крупной по номинальной стоимости украинской купюрой и будет посвящена поэту-шестидесятнику, диссиденту и политзаключенному Василию Стусу.

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По словам главы НБУ Андрея Пышного, новая банкнота поступит в обращение 4 сентября — в день памяти Василия Стуса.

В НБУ объясняют решение о введении нового номинала изменениями в экономике и структуре наличного денежного обращения. В частности, доля банкнот номиналом 1000 гривен уже составляет около 55% от общего количества купюр в обращении, а средняя заработная плата в Украине выросла до 30 961 гривны. Кроме того, с момента введения предыдущего номинала (в 2019 году по сравнению с 2006 годом) цены по индексу инфляции выросли в 4,5 раза, а в 2026 году по сравнению с 2019 годом — вдвое.

Также в Нацбанке объяснили, что появление купюры в 2000 грн позволит сократить расходы по логистике и обслуживанию наличного обращения, а также оптимизировать перевозку банкнот.

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деньги НБУ Украина

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