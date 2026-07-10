Нацбанк вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса

Після введення в обіг банкнота 2000 гривень стане найбільшим номіналом в історії української гривні.

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Національний банк України у вересні випустить нову банкноту найвищого номіналу — 2000 гривень. Вона стане найбільшою за номінальною вартістю українською купюрою та буде присвячена поету-шістдесятнику, дисиденту й політв’язню Василю Стусу.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, нова банкнота надійде в обіг 4 вересня — у день пам’яті Василя Стуса.

У НБУ пояснюють рішення про введення нового номіналу зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Зокрема, частка банкнот номіналом 1000 гривень уже становить близько 55% від загальної кількості купюр в обігу, а середня заробітна плата в Україні зросла до 30 961 гривні. Окрім того, з моменту введення попереднього номіналу (у 2019 році порівняно з 2006-м) ціни за індексом інфляції зросли в 4,5 раза, а у 2026 році порівняно з 2019-м - удвічі.

Також у Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2000 грн дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.

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