Как определять долю супругов в наследстве и при чем здесь режим имущества: Верховный Суд разъяснил

Судебная практика относительно наследственных прав.

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Судебная практика по делам о наследовании имущества супругов зависит от правильного определения правового режима такого имущества. Сначала необходимо выяснить, являлось ли оно общей совместной собственностью супругов, и только после этого определять состав наследства и доли наследников. На этом акцентировала внимание судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак.

Незавершенное строительство может быть объектом раздела между супругами

Особого внимания заслуживает постановление БП ВС от 8 апреля 2026 года по делу № 607/10858/22. В рамках этого дела суд рассматривал спор между бывшими супругами о разделе объекта, который физически представляет собой полностью построенный жилой дом, в котором стороны прожили более 15 лет, однако юридически — не введен в эксплуатацию.

Ольга Ступак пояснила, что ввести такой объект в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности на него может только застройщик, тогда как второй из супругов фактически остается в стороне от этой процедуры, несмотря на то, что на объект распространяется презумпция общей совместной собственности. Она подчеркнула, что Верховный Суд признал объект незавершенного строительства самостоятельным объектом гражданских прав — вещью особого рода (sui generis), которая может быть зарегистрирована, отчуждена и, соответственно, разделена, даже если она не принята в эксплуатацию.

По словам судьи, степень готовности строительства в этом деле подтверждалась заключением строительно-технической экспертизы и не была предметом дискуссии, тогда как ключевым стало признание права собственности на объект и его раздел между бывшими супругами на равные доли. Докладчица отметила, что такое судебное решение не освобождает сособственников от обязанности в дальнейшем ввести объект в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства.

Также Ольга Ступак поделилась, какие вопросы, связанные с обсуждаемой темой, находятся на рассмотрении БП ВС. Так, коллегия судей КГС ВС передала на рассмотрение Большой Палаты дело о разделе построенного супругами во время брака дома, расположенного на земельном участке, который является объектом личной частной собственности одного из них. Речь идет об отступлении от выводов, сформированных еще Верховным Судом Украины, согласно которым режим общей собственности, распространяющийся на такой дом, автоматически распространяется и на земельный участок под ним, а другой из супругов должен компенсировать стоимость соответствующей части участка.

Кроме того, на рассмотрение БП ВС передано дело о применении статей 1231 и 1277 ГК Украины и о том, какие именно обязательства наследодателя-должника должна погасить территориальная община, которая становится собственником имущества в порядке наследования выморочного наследства.

Судья акцентировала, что при разрешении вопросов наследования важно определять, входил ли объект в наследственную массу полностью или только его часть, в зависимости от того, был ли он объектом общей совместной собственности супругов, и отметила, что это требует оценки именно на момент приобретения объекта, тогда как другие юридически значимые факты наследования оцениваются на день открытия наследства.

Докладчица также обратила внимание на период действия ч. 5 ст. 62 СК Украины (2011 год — начало 2012 года), когда приватизированные объекты считались общей совместной собственностью супругов, что нередко приводит к ошибкам нотариусов при оформлении наследственного имущества.

Кроме того, судья упомянула случаи, когда сокрытие факта пребывания в браке позволяло удостоверять сделки без согласия другого — фактического сособственника. Ольга Ступак отметила, что доступность реестров актов гражданского состояния сегодня позволяет избегать таких ошибок, и подчеркнула презумпцию общности имущества, приобретенного во время брака (ст. 60 СК Украины), которая является опровержимой, а обязанность доказать обратное возлагается на лицо, которое эту презумпцию оспаривает.

Судебная практика относительно наследственных прав

Переходя непосредственно к анализу судебной практики, Ольга Ступак обратила внимание на постановление БП ВС от 4 июля 2023 года по делу № 686/20282/21. В этом деле сестра оспаривала выданное супруге брата (наследодателя) свидетельство о праве собственности на 1/2 долю в уставном капитале предприятия, считая, что предприятие было основано братом до брака, а потому не является общей совместной собственностью супругов.

БП ВС пришла к выводу, что данный спор по своей природе является семейным и наследственным, а не корпоративным, даже если доля касается уставного капитала предприятия и наследники уже приобрели статус его участников. Производным от такого спора является и вопрос о размере доли в наследстве, а потому его разрешение требует установления семейно-правовых обстоятельств, в частности произошло ли преобразование личной частной собственности наследодателя в общую совместную собственность супругов вследствие увеличения уставного капитала. Суд также отметил, что непривлечение других наследников к участию в деле в качестве третьих лиц не является основанием для отказа в иске.

Постановление Объединенной палаты КГС ВС от 22 апреля 2024 года по делу № 346/2744/21 касается права на обязательную долю. В нем сделан вывод, что право на обязательную долю вследствие принятия наследства обязательным наследником и ее неоформления трансформируется в имущественное право, подлежащее наследованию.

В постановлении от 23 декабря 2021 года по делу № 710/122/20 КГС ВС сделал вывод относительно презумпции общности права собственности супругов на имущество. Суд указал, что толкование ст. 28 КоБС Украины свидетельствует о том, что законом установлена презумпция общности права собственности супругов на имущество, приобретенное ими в период брака.

Ссылаясь на постановление КГС ВС от 27 февраля 2019 года по делу № 137/1350/14-ц, Ольга Ступак напомнила, что установление факта проживания одной семьей и распространение на имущество режима общей совместной собственности супругов имеет правовое значение только с 1 января 2004 года — дня вступления в силу СК Украины и ГК Украины, которыми этот режим был распространен и на лиц, проживавших одной семьей без регистрации брака. До этой даты факт совместного проживания не устанавливался, поскольку не имел правового значения по законодательству о браке и семье, а принадлежность имущества к общей собственности таких лиц необходимо оценивать по нормам, действовавшим на момент его приобретения, в частности по ст. 17 Закона Украины «О собственности». Судья подчеркнула важность учитывать эту временную границу и различать правовые основания приобретения имущества лицами, проживавшими одной семьей, до и после 1 января 2004 года.

Далее судья рассмотрела постановление КГС ВС от 13 декабря 2023 года по делу № 161/10959/21. Суд пришел к выводу, что квартира, пай за которую внесен за счет средств супругов в жилищно-строительный кооператив, является объектом общей совместной собственности супругов с момента полной выплаты пая, если иное не установлено письменным соглашением между супругами. Согласно Закону УССР «О собственности», действовавшему на момент возникновения этих правоотношений, право собственности на кооперативную квартиру возникало именно со дня выплаты пая и не требовало ни выдачи свидетельства, ни государственной регистрации. Суд также отметил, что ст. 22 КоБС Украины закрепляет презумпцию общности имущества, приобретенного супругами в браке, а опровергнуть эту презумпцию должен тот из супругов, кто на это ссылается. Кроме того, применяя трехлетний срок исковой давности по статьям 71, 76 ГК УССР, суд подчеркнул, что определяющим является не сам факт нарушения права, а день, когда лицо узнало или могло узнать о таком нарушении.

В постановлении от 4 марта 2026 года по делу № 947/12009/23 КГС ВС сделал вывод, что приобретение имущества во время пребывания в браке создает презумпцию общей совместной собственности, которая наделяет вдову (вдовца) правом на 1/2 долю квартиры как сособственника и на оставшуюся 1/2 долю в порядке наследования по закону без необходимости дополнительного доказывания этих прав.

Также докладчица обратила внимание на постановление КГС ВС от 7 мая 2025 года по делу № 757/16035/16-ц, в котором суд указал, что неисследование судами существенного увеличения стоимости личного имущества во время брака и факта отсутствия реального расчета по договору купли-продажи делает невозможным справедливый раздел наследства и защиту прав сторон. При наличии спора о праве между наследником и другим супругом, который оспаривает долю умершего в зарегистрированном за ним имуществе, защита интересов в судебном порядке является надлежащей и не может считаться преждевременной, поскольку нотариальный порядок оформления наследства в таких случаях невозможен.

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