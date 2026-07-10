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Исполнительное производство открыли, но вас не уведомили: что делать, если есть только номер

17:45, 10 июля 2026
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Как проверить, кто открыл исполнительное производство, где найти информацию и как получить копии документов, если вам их не направляли.
Исполнительное производство открыли, но вас не уведомили: что делать, если есть только номер
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Иногда люди узнают о существовании исполнительного производства неожиданно — после уведомления от налогового органа, банка или во время проверки собственных данных. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: если есть только номер исполнительного производства, но никаких документов или постановления о его открытии не поступало, как выяснить, кто осуществляет принудительное исполнение решения, и получить официальную информацию. Закон предусматривает несколько способов проверить сведения и получить копии документов исполнительного производства.

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Как проверить информацию об исполнительном производстве

В соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об исполнительном производстве», учет всех исполнительных производств ведется в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

Проверить информацию об исполнительном производстве можно с помощью:

  • Автоматизированной системы исполнительного производства;
  • Единого реестра должников;
  • сервиса «Исполнительные производства» в приложении «Дия».

Если по номеру исполнительного производства удается найти соответствующую запись, система покажет орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя, который осуществляет принудительное исполнение решения, а также дату открытия исполнительного производства.

Что делать, если постановление об открытии производства не получали

Если постановление об открытии исполнительного производства вам не поступало, вы имеете право обратиться в соответствующий орган государственной исполнительной службы или к частному исполнителю с заявлением о предоставлении копий документов исполнительного производства и информации о состоянии его исполнения.

Для чего нужен идентификатор доступа

Законодательство предусматривает, что сторонам исполнительного производства вместе с постановлением об открытии производства предоставляется идентификатор доступа.

Именно с помощью этого идентификатора можно получить полную информацию об исполнительном производстве в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Если информации нет в электронных сервисах

В случае если номер исполнительного производства сообщил налоговый орган, однако в электронных сервисах сведения отсутствуют, рекомендуется обратиться в налоговый орган для уточнения реквизитов исполнительного документа или органа, который осуществляет принудительное исполнение соответствующего решения.

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