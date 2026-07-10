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Виконавче провадження відкрили, але вас не повідомили: що робити, якщо є лише номер

17:45, 10 липня 2026
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Як перевірити, хто відкрив виконавче провадження, де знайти інформацію та як отримати копії документів, якщо вам їх не надсилали.
Виконавче провадження відкрили, але вас не повідомили: що робити, якщо є лише номер
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Іноді люди дізнаються про існування виконавчого провадження несподівано — після повідомлення від податкового органу, банку чи під час перевірки власних даних. У такій ситуації виникає закономірне запитання: якщо є лише номер виконавчого провадження, але жодних документів або постанови про його відкриття не надходило, як з'ясувати, хто здійснює примусове виконання рішення та отримати офіційну інформацію. Закон передбачає кілька способів перевірити відомості та отримати копії документів виконавчого провадження.

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Як перевірити інформацію про виконавче провадження

Відповідно до статті 8 Закону України «Про виконавче провадження», облік усіх виконавчих проваджень ведеться в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

Перевірити інформацію про виконавче провадження можна за допомогою:

  • Автоматизованої системи виконавчого провадження;
  • Єдиного реєстру боржників;
  • сервісу «Виконавчі провадження» у застосунку «Дія».

Якщо за номером виконавчого провадження вдається знайти відповідний запис, система покаже орган державної виконавчої служби або приватного виконавця, який здійснює примусове виконання рішення, а також дату відкриття виконавчого провадження.

Що робити, якщо постанову про відкриття провадження не отримували

Якщо постанова про відкриття виконавчого провадження вам не надходила, ви маєте право звернутися до відповідного органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця із заявою про надання копій документів виконавчого провадження та інформації про стан його виконання.

Для чого потрібен ідентифікатор доступу

Законодавство передбачає, що сторонам виконавчого провадження разом із постановою про відкриття провадження надається ідентифікатор доступу.

Саме за допомогою цього ідентифікатора можна отримати повну інформацію про виконавче провадження в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Якщо інформації немає в електронних сервісах

У разі якщо номер виконавчого провадження повідомив податковий орган, однак в електронних сервісах відомості відсутні, рекомендується звернутися до податкового органу для уточнення реквізитів виконавчого документа або органу, який здійснює примусове виконання відповідного рішення.

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