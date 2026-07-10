Польоти поки не відновлять: Кабмін пояснив, навіщо затвердив стратегію відновлення цивільної авіації до 2030 року

Уряд розпочав підготовку до відновлення цивільної авіації після війни, наголосивши, що найближчим часом відкриття повітряного простору не планується.

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Кабінет Міністрів ухвалив два взаємопов'язані рішення, спрямовані на підготовку до відновлення цивільної авіації після завершення війни. Йдеться про затвердження Стратегії розвитку галузі цивільної авіації та використання повітряного простору України до 2030 року, а також про створення Міжвідомчого координаційного центру з питань організації використання повітряного простору і діяльності аеропортів. Обидва документи розробило Міністерство розвитку громад та територій України.

Відкриття польотів поки не планується

Наразі повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації через повномасштабну агресію Росії. Уряд наголошує, що ухвалені рішення не означають відкриття авіасполучення найближчим часом.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, йдеться не про запуск польотів, а про відповідальне планування розвитку галузі. Він зазначив, що можливість відновлення цивільної авіації визначатиметься виключно безпековою ситуацією, однак уже зараз необхідно формувати бачення розвитку галузі, координувати роботу відповідальних органів і готувати необхідні рішення.

Стратегія визначає розвиток галузі до 2030 року

Затверджена Стратегія визначає довгострокові пріоритети розвитку цивільної авіації до 2030 року. Документ підготовлено відповідно до Національної транспортної стратегії України, євроінтеграційного курсу держави та стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Її реалізація відбуватиметься у два етапи: у 2026–2028 та 2029–2030 роках.

Серед основних напрямів передбачено модернізацію аеропортової та аеронавігаційної інфраструктури, інтеграцію України до Єдиного авіаційного простору Європейського Союзу, розвиток мультимодального транспортного сполучення, впровадження сучасних стандартів авіаційної безпеки, а також поетапне відновлення пасажирських і вантажних авіаперевезень після відновлення безпечного використання повітряного простору.

Для координації створили міжвідомчий центр

Одночасно уряд створив Міжвідомчий координаційний центр, який забезпечуватиме взаємодію органів державної влади, сектору безпеки і оборони, представників авіаційної галузі та інших учасників процесу підготовки до відновлення цивільної авіації.

До його основних завдань належатимуть координація використання повітряного простору, роботи аеродромів і аеропортів, підготовка покрокового плану відновлення авіасполучення, а також розробка нової архітектури безпеки цивільної авіації з урахуванням сучасних викликів.

У Кабміні зазначають, що ухвалені рішення є частиною виконання євроінтеграційних зобов'язань України та мають створити основу для відновлення конкурентоспроможної, безпечної й інтегрованої до європейського авіаційного простору цивільної авіації після завершення війни.

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