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Верховний Суд відмовив Петру Порошенку у скасуванні санкцій РНБО

12:24, 10 липня 2026
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Рішення суду набере законної сили після завершення строку подання апеляційної скарги.
Верховний Суд відмовив Петру Порошенку у скасуванні санкцій РНБО
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні позову п’ятого Президента України Петра Порошенка щодо скасування санкцій, запроваджених рішенням Ради національної безпеки і оборони.

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Як повідомила головуюча суддя, «Суд вирішив: у задоволенні адміністративного позову Порошенка Петра Олексійовича до Президента України Зеленського Володимира Олександровича за участю третіх осіб — РНБО, Кабінету Міністрів України, Міністерства довкілля та сільського господарства України — про визнання протиправним і скасування Указу в частині застосування санкцій відмовити».

Рішення суду набере законної сили після завершення строку подання апеляційної скарги. Водночас рішення може бути оскаржене до Великої Палати Верховного Суду протягом 30 днів із дня проголошення повного тексту судового рішення.

Історія

12 лютого 2025 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій щодо низки осіб, серед яких був і Петро Порошенко.

Рішенням РНБО санкції були застосовані безстроково.

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Верховний Суд Петро Порошенко санкції КАС ВС РНБО

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