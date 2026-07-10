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Верховный Суд отказал Петру Порошенко в отмене санкций СНБО

12:24, 10 июля 2026
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Решение суда вступит в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы.
Верховный Суд отказал Петру Порошенко в отмене санкций СНБО
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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска пятого Президента Украины Петра Порошенко об отмене санкций, введенных решением Совета национальной безопасности и обороны.

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Как сообщила председательствующая судья, «Суд решил: в удовлетворении административного иска Порошенко Петра Алексеевича к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу при участии третьих лиц — СНБО, Кабинета Министров Украины, Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Украины — о признании противоправным и отмене Указа в части применения санкций отказать».

Решение суда вступит в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы. В то же время решение может быть обжаловано в Большую Палату Верховного Суда в течение 30 дней со дня провозглашения полного текста судебного решения.

История

12 февраля 2025 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении ряда лиц, среди которых был и Петр Порошенко.

Решением СНБО санкции были применены бессрочно.

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Верховный Суд Петр Порошенко санкции КАС ВС СНБО

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