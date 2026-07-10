Пока минимальная зарплата составляет 8647 грн, а проездной — почти 5 тысяч: в Киеве в очередной раз выступили против новых тарифов

Авторы новой петиции призывают не повышать стоимость проезда до индексации доходов населения и обновления общественного транспорта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве зарегистрировали новую электронную петицию против повышения тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте. Документ, опубликованный 9 июля под №14369, содержит требование заморозить тарифы до момента адекватной индексации реальных доходов граждан, а также до полного обновления городского транспорта в соответствии с европейскими стандартами.

Отметим, что минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн, тогда как безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер в Киеве планируется установить по цене 4 875 грн. Такая стоимость месячного проездного выше, чем, в частности, стоимость безлимитного проездного в Германии, который в пересчете стоит около 3 235 грн.

Это очередная петиция, связанная с намерениями городских властей пересмотреть стоимость проезда. Две предыдущие уже набрали необходимое количество голосов для рассмотрения, однако одну из них Киевская городская государственная администрация отклонила. Ранее авторы подчеркивали недопустимость повышения тарифов во время военного положения и упоминали обещания мэра Виталия Кличко не увеличивать стоимость проезда до окончания войны, новая петиция акцентирует внимание на уровне доходов населения.

Какие тарифы предлагает КГГА

В КГГА планируют установить стоимость разового проезда в общественном транспорте на уровне 30 гривен. Новый тариф будет действовать в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Также предлагается ввести пересадочный билет за 60 гривен, который позволит без ограничений пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

В то же время для пользователей транспортной карты предусмотрена система скидок в зависимости от количества приобретенных поездок. Так, стоимость одной поездки составит:

1–9 поездок — 30 грн;

10–19 — 28,90 грн;

20–29 — 27,80 грн;

30–39 — 26,60 грн;

40–49 — 25,50 грн;

50 поездок — по 25 грн за каждую.

Почему городские власти настаивают на пересмотре тарифов

В КГГА объясняют необходимость повышения стоимости проезда значительным ростом расходов на функционирование транспортной системы.

По расчетам транспортных предприятий, экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за одну поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте. Предложенные 30 гривен, по данным городских властей, не покрывают фактическую себестоимость перевозок.

В ответе на предыдущую петицию КГГА отметила, что действующий тариф в 8 гривен действует еще с 2018 года. За это время существенно выросли расходы на электроэнергию, топливо, материалы, оплату труда и содержание инфраструктуры, в то же время пассажиропоток значительно сократился.

Также в городской администрации сообщили, что в финансовых планах на 2026 год предусмотрены убытки коммунальных транспортных предприятий: более 6,7 млрд грн для КП «Киевский метрополитен» и более 1,8 млрд грн для КП «Киевпастранс». Кроме того, предприятия испытывают значительную нехватку кадров и сталкиваются с сокращением бюджетной поддержки.

Предыдущую петицию уже рассмотрели

Одну из предыдущих петиций, в которой содержалось требование не повышать тарифы до окончания военного положения, КГГА отклонила. В ответе городские власти подчеркнули, что формирование тарифов должно обеспечивать безубыточную работу перевозчиков в соответствии с законодательством, а установление стоимости проезда ниже экономически обоснованного уровня требует компенсации из городского бюджета. «Судебно-юридическая газета» подробно описывала ответ КГГА.

В то же время другая петиция, зарегистрированная 20 мая, уже набрала необходимые 6 тысяч голосов и по состоянию на 10 июля находится на рассмотрении.

Вопрос повышения тарифов вновь встал после нескольких лет паузы

Стоимость проезда в Киеве не пересматривалась с 2018 года. С 1 января 2022 года власти планировали повысить тариф до 20 гривен, однако это решение не было реализовано.

В конце 2021 года мэр Виталий Кличко заявлял, что проезд не подорожает до окончания отопительного сезона. В 2023 году городские власти также заверили, что не будут повышать тарифы до окончания войны.

В сентябре 2025 года Кличко отмечал, что город будет стремиться избежать повышения стоимости проезда, несмотря на убыточность общественного транспорта. Сейчас же в КГГА вновь вернулись к вопросу пересмотра тарифов, объясняя это существенным ростом расходов на обеспечение работы транспортной системы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.