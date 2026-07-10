Олександра Баранца повторно избрали секретарем судебной палаты КХС ВС по делам о корпоративных спорах

Путем тайного голосования на эту должность сроком на четыре года вновь избран Александр Баранец.

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В Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда повторно избрали секретаря судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах.

Как сообщили в ВС, 9 июля путем тайного голосования на эту должность сроком на четыре года вновь избран Александр Баранец.

Его полномочия как секретаря профильной судебной палаты КХС ВС начинаются 22 июля 2026 года.

Напомним, что Александра Баранца избрали секретарем судебной палаты собранием судей КХС ВС 22 июля 2022 года. Соответственно, 21 июля 2026 года истекает четырехлетний срок его полномочий.

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