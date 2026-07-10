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Олександра Баранця повторно обрали секретарем судової палати КГС ВС у справах щодо корпоративних спорів

09:49, 10 липня 2026
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Шляхом таємного голосування на цю посаду строком на чотири роки знову обрано Олександра Баранця
Олександра Баранця повторно обрали секретарем судової палати КГС ВС у справах щодо корпоративних спорів
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У Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду повторно обрали секретаря судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів.

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Як повідомили у ВС, 9 липня шляхом таємного голосування на цю посаду строком на чотири роки знову обрано Олександра Баранця.

Його повноваження як секретаря профільної судової палати КГС ВС починаються 22 липня 2026 року.

Нагадаємо, що Олександра Баранця було обрано секретарем судової палати зборами суддів КГС ВС 22 липня 2022 року. Відповідно, 21 липня 2026 року сплине чотирирічний строк його повноважень.

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Верховний Суд ВС КГС ВС

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