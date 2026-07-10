Українські посвідчення водія після вступу до ЄС доведеться обміняти: Кабмін визначив нові правила

Кабмін змінив строки дії посвідчень водія та врегулював питання чинності посвідчень водія, виданих до та після вступу України до ЄС

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Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Метою змін є приведення українського законодавства у відповідність до норм Європейського Союзу.

Відповідно до оновлених правил, строки дії права на керування транспортними засобами залежатимуть від категорії транспортного засобу.

Так, право на керування транспортними засобами категорій A1, A, B1, B та BE надаватиметься строком на 15 років.

Для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та T строк дії права на керування становитиме 5 років.

Водночас право на керування транспортним засобом будь-якої категорії, яке особа отримала вперше, буде чинним протягом 2 років.

Також визначено, що період, протягом якого особу позбавлено права керування транспортними засобами або тимчасово обмежено у такому праві, не продовжуватиме строк дії посвідчення водія за відповідними категоріями.

Окремо уряд врегулював питання чинності посвідчень водія, виданих до та після вступу України до Європейського Союзу.

Посвідчення водія, видані в Україні до дати вступу до ЄС, залишатимуться дійсними до завершення строку їхньої дії.

Після вступу України до Європейського Союзу українські посвідчення водія будуть чинними лише на території України до завершення строку їх дії або до моменту обміну на посвідчення водія єдиного європейського зразка.

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