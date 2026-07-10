  1. В Україні

Українські посвідчення водія після вступу до ЄС доведеться обміняти: Кабмін визначив нові правила

09:59, 10 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін змінив строки дії посвідчень водія та врегулював питання чинності посвідчень водія, виданих до та після вступу України до ЄС
Українські посвідчення водія після вступу до ЄС доведеться обміняти: Кабмін визначив нові правила
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Метою змін є приведення українського законодавства у відповідність до норм Європейського Союзу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до оновлених правил, строки дії права на керування транспортними засобами залежатимуть від категорії транспортного засобу.

Так, право на керування транспортними засобами категорій A1, A, B1, B та BE надаватиметься строком на 15 років.

Для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та T строк дії права на керування становитиме 5 років.

Водночас право на керування транспортним засобом будь-якої категорії, яке особа отримала вперше, буде чинним протягом 2 років.

Також визначено, що період, протягом якого особу позбавлено права керування транспортними засобами або тимчасово обмежено у такому праві, не продовжуватиме строк дії посвідчення водія за відповідними категоріями.

Окремо уряд врегулював питання чинності посвідчень водія, виданих до та після вступу України до Європейського Союзу.

Посвідчення водія, видані в Україні до дати вступу до ЄС, залишатимуться дійсними до завершення строку їхньої дії.

Після вступу України до Європейського Союзу українські посвідчення водія будуть чинними лише на території України до завершення строку їх дії або до моменту обміну на посвідчення водія єдиного європейського зразка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

ЄС Кабінет Міністрів України Україна посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи потрібно сплачувати єдиний податок із суми, яку вдалося заробити завдяки вигіднішому валютному курсу

ФОП продав валюту дорожче: чи доведеться сплачувати єдиний податок із різниці – позиція ДПС.

Від зарплат до судів: де українці найчастіше стикаються з гендерною дискримінацією

Гендерний мейнстримінг на шляху до ЄС: кожне рішення держави має враховувати принцип гендерної рівності.

Міф про «нульові мікрозайми» під час війни: які нарахування є законними, та чи можна не сплачувати відсотки та штрафи

Воєнний стан не звільняє від повернення кредиту, але суттєво обмежує права кредиторів.

Правила фінансування навчання за бюджетні кошти змінюють: держава заплатить всю суму лише після працевлаштування випускника

Держава оплатить до 150 тисяч гривень за навчання з кібербезпеки, але остаточний розрахунок проведуть лише після підтвердження працевлаштування випускника.

Знищені розписки на $180 000 та майно поважної матері: досьє кандидата до ВРП Миколи Кучерявенко

Засідання Етичної ради: хто претендує на посаду на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]