Мінекономіки посилило контроль за бронюванням: сумісників тепер враховують лише за одним місцем роботи

Нові правила мають припинити ситуації, коли один і той самий військовозобов’язаний працівник одночасно враховувався у квотах для бронювання кількох підприємств.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 3 липня 2026 року змінилися правила врахування працівників-сумісників та осіб з іншими видами відстрочок під час визначення квоти на бронювання військовозобов’язаних. Тепер такі працівники зараховуються до ліміту лише одного роботодавця — того, у якого строк трудових відносин із працівником є найдовшим.

Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року №862 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 січня 2023 року №76 і від 30 травня 2026 року №692», яка набрала чинності 3 липня.

Нові правила мають припинити ситуації, коли один і той самий військовозобов’язаний працівник одночасно враховувався у квотах для бронювання кількох підприємств.

Як тепер враховують сумісників

Раніше порядок передбачав, що з 1 вересня 2026 року військовозобов’язані, які працюють за сумісництвом або мають відстрочку з інших підстав, мали враховуватися лише за одним місцем роботи.

Однак після набрання чинності постановою №862 ці правила почали діяти вже з 3 липня.

Відповідно до оновленого порядку бронювання, працівники-сумісники включаються до загальної кількості військовозобов’язаних для розрахунку квоти тільки за одним місцем роботи — там, де строк трудових відносин є найбільшим.

Тобто перевага надається роботодавцю, у якого працівник працює найдовше.

Мінекономіки почало перевіряти ліміти бронювання

Мінекономіки посилило контроль за дотриманням встановлених лімітів бронювання.

Підприємства, які перевищили допустиму кількість заброньованих військовозобов’язаних, уже отримують повідомлення з вимогою усунути порушення.

Якщо підприємство не усуне перевищення ліміту у встановлений строк, Мінекономіки може ухвалити рішення про позбавлення його статусу критично важливого.

Роботодавцям рекомендують провести внутрішню перевірку списків заброньованих працівників, зокрема:

проаналізувати працівників, які працюють за сумісництвом;

визначити, за яким місцем роботи вони мають враховуватися у квоті;

перевірити, чи не перевищено встановлений ліміт;

за необхідност привести кількість заброньованих працівників у відповідність до вимог.

Водночас у разі втрати статусу критично важливого підприємство не зможе повторно претендувати на його отримання протягом шести місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.