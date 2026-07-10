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Мінекономіки посилило контроль за бронюванням: сумісників тепер враховують лише за одним місцем роботи

10:17, 10 липня 2026
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Нові правила мають припинити ситуації, коли один і той самий військовозобов’язаний працівник одночасно враховувався у квотах для бронювання кількох підприємств.
Мінекономіки посилило контроль за бронюванням: сумісників тепер враховують лише за одним місцем роботи
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З 3 липня 2026 року змінилися правила врахування працівників-сумісників та осіб з іншими видами відстрочок під час визначення квоти на бронювання військовозобов’язаних. Тепер такі працівники зараховуються до ліміту лише одного роботодавця — того, у якого строк трудових відносин із працівником є найдовшим.

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Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року №862 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 січня 2023 року №76 і від 30 травня 2026 року №692», яка набрала чинності 3 липня.

Нові правила мають припинити ситуації, коли один і той самий військовозобов’язаний працівник одночасно враховувався у квотах для бронювання кількох підприємств.

Як тепер враховують сумісників

Раніше порядок передбачав, що з 1 вересня 2026 року військовозобов’язані, які працюють за сумісництвом або мають відстрочку з інших підстав, мали враховуватися лише за одним місцем роботи.

Однак після набрання чинності постановою №862 ці правила почали діяти вже з 3 липня.

Відповідно до оновленого порядку бронювання, працівники-сумісники включаються до загальної кількості військовозобов’язаних для розрахунку квоти тільки за одним місцем роботи — там, де строк трудових відносин є найбільшим.

Тобто перевага надається роботодавцю, у якого працівник працює найдовше.

Мінекономіки почало перевіряти ліміти бронювання

Мінекономіки посилило контроль за дотриманням встановлених лімітів бронювання.

Підприємства, які перевищили допустиму кількість заброньованих військовозобов’язаних, уже отримують повідомлення з вимогою усунути порушення.

Якщо підприємство не усуне перевищення ліміту у встановлений строк, Мінекономіки може ухвалити рішення про позбавлення його статусу критично важливого.

Роботодавцям рекомендують провести внутрішню перевірку списків заброньованих працівників, зокрема:

  • проаналізувати працівників, які працюють за сумісництвом;
  • визначити, за яким місцем роботи вони мають враховуватися у квоті;
  • перевірити, чи не перевищено встановлений ліміт;
  • за необхідност привести кількість заброньованих працівників у відповідність до вимог.

Водночас у разі втрати статусу критично важливого підприємство не зможе повторно претендувати на його отримання протягом шести місяців.

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воєнний стан Мінекономіки мобілізація бронювання

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