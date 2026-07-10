  1. В Украине

Минэкономики усилило контроль за бронированием: совместителей теперь учитывают только по одному месту работы

10:17, 10 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые правила должны прекратить ситуации, когда один и тот же военнообязанный работник одновременно учитывался в квотах для бронирования нескольких предприятий.
Минэкономики усилило контроль за бронированием: совместителей теперь учитывают только по одному месту работы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 3 июля 2026 года изменились правила учета работников-совместителей и лиц с другими видами отсрочек при определении квоты на бронирование военнообязанных. Теперь такие работники засчитываются в лимит только одного работодателя — того, у которого срок трудовых отношений с работником является самым длительным.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 года №862 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 23 января 2023 года №76 и от 30 мая 2026 года №692», которое вступило в силу 3 июля.

Новые правила должны прекратить ситуации, когда один и тот же военнообязанный работник одновременно учитывался в квотах для бронирования нескольких предприятий.

Как теперь учитывают совместителей

Ранее порядок предусматривал, что с 1 сентября 2026 года военнообязанные, которые работают по совместительству или имеют отсрочку по другим основаниям, должны были учитываться только по одному месту работы.

Однако после вступления в силу постановления №862 эти правила начали действовать уже с 3 июля.

Согласно обновленному порядку бронирования, работники-совместители включаются в общее количество военнообязанных для расчета квоты только по одному месту работы — там, где срок трудовых отношений является наибольшим.

То есть преимущество предоставляется работодателю, у которого работник работает дольше всего.

Минэкономики начало проверять лимиты бронирования

Минэкономики усилило контроль за соблюдением установленных лимитов бронирования.

Предприятия, которые превысили допустимое количество забронированных военнообязанных, уже получают сообщения с требованием устранить нарушения.

Если предприятие не устранит превышение лимита в установленный срок, Минэкономики может принять решение о лишении его статуса критически важного.

Работодателям рекомендуют провести внутреннюю проверку списков забронированных работников, в частности:

  • проанализировать работников, которые работают по совместительству;
  • определить, по какому месту работы они должны учитываться в квоте;
  • проверить, не превышен ли установленный лимит;
  • при необходимости привести количество забронированных работников в соответствие с требованиями.

В то же время в случае потери статуса критически важного предприятия предприятие не сможет повторно претендовать на его получение в течение шести месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военное положение Минэкономики мобилизация бронирование

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нужно ли платить единый налог с суммы, которую удалось заработать благодаря более выгодному валютному курсу

ФЛП продал валюту дороже: придется ли платить единый налог с разницы – позиция ГНС.

От зарплат до судов: где украинцы чаще всего сталкиваются с гендерной дискриминацией

Гендерный мейнстриминг на пути в ЕС: каждое решение государства должно учитывать принцип гендерного равенства.

Миф о «нулевых микрозаймах» во время войны: какие начисления являются законными и можна ли не оплачивать проценты и штрафы

Военное положение не освобождает от возврата кредита, но существенно ограничивает права кредиторов.

Правила финансирования учебы за бюджетные средства меняют: государство заплатит всю сумму только после трудоустройства выпускника

Государство оплатит до 150 тысяч гривен за обучение по кибербезопасности, но окончательный расчет будет проведен только после подтверждения трудоустройства выпускника.

Уничтоженные расписки на $180 000 и имущество почтенной матери: досье кандидата в ВСП Николая Кучерявенко

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]