Минэкономики усилило контроль за бронированием: совместителей теперь учитывают только по одному месту работы
С 3 июля 2026 года изменились правила учета работников-совместителей и лиц с другими видами отсрочек при определении квоты на бронирование военнообязанных. Теперь такие работники засчитываются в лимит только одного работодателя — того, у которого срок трудовых отношений с работником является самым длительным.
Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 года №862 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 23 января 2023 года №76 и от 30 мая 2026 года №692», которое вступило в силу 3 июля.
Новые правила должны прекратить ситуации, когда один и тот же военнообязанный работник одновременно учитывался в квотах для бронирования нескольких предприятий.
Как теперь учитывают совместителей
Ранее порядок предусматривал, что с 1 сентября 2026 года военнообязанные, которые работают по совместительству или имеют отсрочку по другим основаниям, должны были учитываться только по одному месту работы.
Однако после вступления в силу постановления №862 эти правила начали действовать уже с 3 июля.
Согласно обновленному порядку бронирования, работники-совместители включаются в общее количество военнообязанных для расчета квоты только по одному месту работы — там, где срок трудовых отношений является наибольшим.
То есть преимущество предоставляется работодателю, у которого работник работает дольше всего.
Минэкономики начало проверять лимиты бронирования
Минэкономики усилило контроль за соблюдением установленных лимитов бронирования.
Предприятия, которые превысили допустимое количество забронированных военнообязанных, уже получают сообщения с требованием устранить нарушения.
Если предприятие не устранит превышение лимита в установленный срок, Минэкономики может принять решение о лишении его статуса критически важного.
Работодателям рекомендуют провести внутреннюю проверку списков забронированных работников, в частности:
- проанализировать работников, которые работают по совместительству;
- определить, по какому месту работы они должны учитываться в квоте;
- проверить, не превышен ли установленный лимит;
- при необходимости привести количество забронированных работников в соответствие с требованиями.
В то же время в случае потери статуса критически важного предприятия предприятие не сможет повторно претендовать на его получение в течение шести месяцев.
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