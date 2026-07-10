Минэкономики усилило контроль за бронированием: совместителей теперь учитывают только по одному месту работы

Новые правила должны прекратить ситуации, когда один и тот же военнообязанный работник одновременно учитывался в квотах для бронирования нескольких предприятий.

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С 3 июля 2026 года изменились правила учета работников-совместителей и лиц с другими видами отсрочек при определении квоты на бронирование военнообязанных. Теперь такие работники засчитываются в лимит только одного работодателя — того, у которого срок трудовых отношений с работником является самым длительным.

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 года №862 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 23 января 2023 года №76 и от 30 мая 2026 года №692», которое вступило в силу 3 июля.

Новые правила должны прекратить ситуации, когда один и тот же военнообязанный работник одновременно учитывался в квотах для бронирования нескольких предприятий.

Как теперь учитывают совместителей

Ранее порядок предусматривал, что с 1 сентября 2026 года военнообязанные, которые работают по совместительству или имеют отсрочку по другим основаниям, должны были учитываться только по одному месту работы.

Однако после вступления в силу постановления №862 эти правила начали действовать уже с 3 июля.

Согласно обновленному порядку бронирования, работники-совместители включаются в общее количество военнообязанных для расчета квоты только по одному месту работы — там, где срок трудовых отношений является наибольшим.

То есть преимущество предоставляется работодателю, у которого работник работает дольше всего.

Минэкономики начало проверять лимиты бронирования

Минэкономики усилило контроль за соблюдением установленных лимитов бронирования.

Предприятия, которые превысили допустимое количество забронированных военнообязанных, уже получают сообщения с требованием устранить нарушения.

Если предприятие не устранит превышение лимита в установленный срок, Минэкономики может принять решение о лишении его статуса критически важного.

Работодателям рекомендуют провести внутреннюю проверку списков забронированных работников, в частности:

проанализировать работников, которые работают по совместительству;

определить, по какому месту работы они должны учитываться в квоте;

проверить, не превышен ли установленный лимит;

при необходимости привести количество забронированных работников в соответствие с требованиями.

В то же время в случае потери статуса критически важного предприятия предприятие не сможет повторно претендовать на его получение в течение шести месяцев.

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