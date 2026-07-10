10 липня – яке сьогодні свято та головні події

10 липня у світі відзначають Всесвітній день енергетичної незалежності.

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10 липня у світі відзначають Всесвітній день енергетичної незалежності, День племінниць і племінників, День вдячності капібарі та День народження футбольного свистка.

Пам’ятні події 10 липня

Цього дня в різні роки відбулися такі події:

1943 — війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія;

1985 — французькі спецслужби затопили судно Rainbow Warrior, що належало організації Greenpeace;

1989 — у Междурєченську розпочався страйк шахтарів, який згодом поширився і на Донбас;

1991 — уночі були підірвані пам’ятники Степанові Бандері в селі Старий Угринів Івано-Франківської області та Євгену Коновальцю в селі Зашків Львівської області. Обидва пам’ятники були встановлені на батьківщині діячів ОУН;

1994 — Леоніда Кучму обрали Президентом України.

Церковне свято 10 липня

Православна церква 10 липня вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського — засновника Києво-Печерської лаври.

Святий народився на території сучасної України. Ще в юному віці він обрав чернече життя, здійснив подорож на Афон, а після повернення до Києва оселився в печері, де вів аскетичний спосіб життя. Останні роки преподобний присвятив будівництву Печерського монастиря. Помер Антоній у 1073 році у віці 90 років.

За переказами, за смиренність і чистоту життя преподобний отримав дар чудотворення. Також вважається, що під час молитви він був перенесений до Константинополя, де йому явилася Божа Матір, яка допомогла завершити будівництво Успенського храму та сповістила про його близьку смерть.

Після смерті преподобного Антонія на українських землях активно розвивалося чернецтво.

Хто святкує іменини

10 липня День ангела відзначають: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро та Степан.

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