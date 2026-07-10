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10 июля — какой сегодня праздник и главные события

09:23, 10 июля 2026
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10 июля во всём мире отмечают Всемирный день энергетической независимости.
10 июля — какой сегодня праздник и главные события
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10 июля во всём мире отмечают Всемирный день энергетической независимости, День племянниц и племянников, День благодарности капибаре и День рождения футбольного свистка.

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Знаменательные события 10 июля

В этот день в разные годы произошли следующие события:

  • 1943 — войска Великобритании и США высадились на острове Сицилия;
  • 1985 — французские спецслужбы затопили судно Rainbow Warrior, принадлежавшее организации Greenpeace;
  • 1989 — в Междуреченске началась забастовка шахтеров, которая впоследствии распространилась и на Донбасс;
  • 1991 — ночью были взорваны памятники Степану Бандере в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области и Евгению Коновальцу в селе Зашков Львовской области. Оба памятника были установлены на родине деятелей ОУН;
  • 1994 — Леонид Кучма был избран президентом Украины.

Церковный праздник 10 июля

Православная церковь 10 июля чтит память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры.

Святой родился на территории современной Украины. Еще в юном возрасте он избрал монашескую жизнь, совершил путешествие на Афон, а после возвращения в Киев поселился в пещере, где вел аскетический образ жизни. Последние годы преподобный посвятил строительству Печерского монастыря. Умер Антоний в 1073 году в возрасте 90 лет.

По преданию, за смирение и чистоту жизни преподобный получил дар чудотворения. Также считается, что во время молитвы он был перенесён в Константинополь, где ему явилась Божия Матерь, которая помогла завершить строительство Успенского храма и возвестила о его скорой смерти.

После смерти преподобного Антония на украинских землях активно развивалось монашество.

Кто отмечает именины

10 июля День ангела отмечают: Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр и Степан.

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