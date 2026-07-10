10 июля — какой сегодня праздник и главные события
10 июля во всём мире отмечают Всемирный день энергетической независимости, День племянниц и племянников, День благодарности капибаре и День рождения футбольного свистка.
Знаменательные события 10 июля
В этот день в разные годы произошли следующие события:
- 1943 — войска Великобритании и США высадились на острове Сицилия;
- 1985 — французские спецслужбы затопили судно Rainbow Warrior, принадлежавшее организации Greenpeace;
- 1989 — в Междуреченске началась забастовка шахтеров, которая впоследствии распространилась и на Донбасс;
- 1991 — ночью были взорваны памятники Степану Бандере в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области и Евгению Коновальцу в селе Зашков Львовской области. Оба памятника были установлены на родине деятелей ОУН;
- 1994 — Леонид Кучма был избран президентом Украины.
Церковный праздник 10 июля
Православная церковь 10 июля чтит память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры.
Святой родился на территории современной Украины. Еще в юном возрасте он избрал монашескую жизнь, совершил путешествие на Афон, а после возвращения в Киев поселился в пещере, где вел аскетический образ жизни. Последние годы преподобный посвятил строительству Печерского монастыря. Умер Антоний в 1073 году в возрасте 90 лет.
По преданию, за смирение и чистоту жизни преподобный получил дар чудотворения. Также считается, что во время молитвы он был перенесён в Константинополь, где ему явилась Божия Матерь, которая помогла завершить строительство Успенского храма и возвестила о его скорой смерти.
После смерти преподобного Антония на украинских землях активно развивалось монашество.
Кто отмечает именины
10 июля День ангела отмечают: Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Александр, Петр и Степан.
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