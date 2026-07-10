Військовому після вогнепального поранення призначили 100 тисяч грн за лікування, але відмовили за три періоди: причина в одному документі

Суд частково задовольнив позов та зобов'язав військову частину провести нарахування додаткової винагороди.

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Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовослужбовця, який оскаржив бездіяльність військової частини щодо ненарахування та невиплати додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України №168, за періоди його перебування на стаціонарному лікуванні після отриманого бойового поранення.

Через що виник спір

Військовослужбовець звернувся до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до військової частини, в якому просив:

визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо не нарахування та не виплати додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року (із змінами та доповненнями), за періоди перебування на стаціонарному лікуванні у зв’язку з отриманими пораненнями з 18 лютого 2024 року по 3 березня 2024 року, з 4 березня 2024 року по 31 березня 2024 року, з 1 червня 2024 року по 1 липня 2024 року, з 10 липня 2024 року по 26 липня 2024 року, з 2 серпня 2024 року по 23 серпня 2024 року, з 21 жовтня 2024 року по 25 жовтня 2024 року, з 25 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року, з 30 жовтня 2024 року по 26 листопада 2024 року, виходячи із розрахунку 100 000 гривень на місяць, пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я у зв’язку з отриманими травмами 17 лютого 2024 року;

зобов’язати військову частину нарахувати та виплатити додаткову грошову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року (із змінами та доповненнями), за час перебування на стаціонарному лікуванні у зв’язку з отриманими пораненнями за вказані періоди.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що відповідачем протиправно не нараховано та не виплачено додаткову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року, пропорційно часу його перебування на лікуванні.

Судом встановлено, що позивач з 23 січня 2024 року проходив військову службу у військовій частині та з 10 лютого 2025 року виключений зі списків особового складу частини. 17 лютого 2024 року позивач отримав травму: вогнепальне поранення. Поранення сталося під час бойових дій (спричинене діями противника), отримане під час виконання бойового завдання внаслідок гранатометного обстрілу з боку сил противника, одержане під час захисту Батьківщини та виконання обов’язків військової служби, участі у заходах з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації на території Донецької області, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, не пов’язане з вчиненням злочину чи адміністративного правопорушення, не є наслідком навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження. Наведене підтверджується довідкою про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) військової частини від 28 березня 2024 року.

Позивач перебував на стаціонарному лікуванні у періоди: з 18 лютого 2024 року по 3 березня 2024 року, з 4 березня 2024 року по 9 квітня 2024 року, з 9 квітня 2024 року по 2 травня 2024 року, з 2 травня 2024 року по 1 липня 2024 року, з 10 липня 2024 року по 26 липня 2024 року, з 2 серпня 2024 року по 23 серпня 2024 року. Довідкою військово-лікарської комісії від 25 жовтня 2024 року поранення визнане пов’язаним із захистом Батьківщини. За ступенем тяжкості отриманих травм поранення відноситься до тяжких.

Що вирішив суд

Київський окружний адміністративний суд у справі 320/12762/25 ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов частково.

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо не нарахування та не виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28 лютого 2022 року № 168, за періоди: з 18 лютого 2024 року по 3 березня 2024 року, з 4 березня 2024 року по 9 квітня 2024 року, з 9 квітня 2024 року по 2 травня 2024 року, з 2 травня 2024 року по 1 липня 2024 року, з 10 липня 2024 року по 26 липня 2024 року, з 2 серпня 2024 року по 23 серпня 2024 року у розмірі 100 000 гривень щомісячно пропорційно часу лікування, та зобов’язав військову частину нарахувати та виплатити таку додаткову винагороду.

В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Які висновки зробив суд

Суд зазначив, що постановою Кабінету Міністрів України № 168 встановлено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил України виплачується додаткова винагорода в розмірі до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів. Відповідно до абзацу 4 пункту 1 постанови № 168 (в редакції до 19 липня 2022 року) до осіб, яким виплачується збільшена до 100 000 гривень винагорода, включаються ті, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Суд дійшов висновку, що обидві вищевказані умови дотримані та підтверджуються довідкою про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) та наявними в матеріалах справи виписними епікризами, виписками із медичної картки стаціонарного хворого та перевідним епікризом. Постанова № 168 не містить жодних обмежень щодо періоду та/або кількості перебувань на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, пов’язаних із пораненням, одержаним при захисті Батьківщини.

За які періоди виплату не призначили

В задоволенні вимог щодо періодів з 21 жовтня 2024 року по 25 жовтня 2024 року, з 25 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року, з 30 жовтня 2024 року по 26 листопада 2024 року відмовлено, оскільки матеріали справи не містять доказів звернення позивача до командування військової частини з рапортом про здійснення нарахування та виплати додаткової грошової винагороди за ці періоди.

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