Военному после огнестрельного ранения назначили 100 тысяч грн на лечение, но отказали в выплате за три периода: причина — в одном документе

Суд частично удовлетворил иск и обязал воинскую часть произвести начисление дополнительного вознаграждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего, который обжаловал бездействие воинской части в отношении неначисления и невыплаты дополнительного денежного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины № 168, за периоды его пребывания на стационарном лечении после полученного боевого ранения.

В чем заключался спор

Военнослужащий обратился в Киевский окружной административный суд с административным иском к воинской части, в котором просил:

признать противоправным бездействие воинской части, выразившееся в неначислении и невыплате дополнительного денежного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года (с изменениями и дополнениями), за периоды пребывания на стационарном лечении в связи с полученными ранениями с 18 февраля 2024 года по 3 марта 2024 года, с 4 марта 2024 года по 31 марта 2024 года, с 1 июня 2024 года по 1 июля 2024 года, с 10 июля 2024 года по 26 июля 2024 года, с 2 августа 2024 года по 23 августа 2024 года, с 21 октября 2024 года по 25 октября 2024 года, с 25 октября 2024 года по 28 октября 2024 года, с 30 октября 2024 года по 26 ноября 2024 года, исходя из расчета 100 000 гривен в месяц, пропорционально дням пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения в связи с травмами, полученными 17 февраля 2024 года;

обязать воинскую часть начислить и выплатить дополнительное денежное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года (с изменениями и дополнениями), за время пребывания на стационарном лечении в связи с полученными ранениями за указанные периоды.

Истец обосновывал свои требования тем, что ответчик противоправно не начислил и не выплатил дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года, пропорционально времени его пребывания на лечении.

Судом установлено, что истец с 23 января 2024 года проходил военную службу в воинской части и с 10 февраля 2025 года исключен из списков личного состава части. 17 февраля 2024 года истец получил травму: огнестрельное ранение. Ранение произошло во время боевых действий (вызвано действиями противника), получено при выполнении боевого задания в результате гранатометного обстрела со стороны сил противника, получено при защите Родины и выполнении обязанностей военной службы, участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой области, защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, не связано с совершением преступления или административного правонарушения, не является следствием умышленного причинения себе телесного повреждения. Указанное подтверждается справкой об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья) военной части от 28 марта 2024 года.

Истец находился на стационарном лечении в следующие периоды: с 18 февраля 2024 года по 3 марта 2024 года, с 4 марта 2024 года по 9 апреля 2024 года, с 9 апреля 2024 года по 2 мая 2024 года, со 2 мая 2024 года по 1 июля 2024 года, с 10 июля 2024 года по 26 июля 2024 года, со 2 августа 2024 года по 23 августа 2024 года. Согласно справке военно-медицинской комиссии от 25 октября 2024 года, ранение признано связанным с защитой Родины. По степени тяжести полученных травм ранение относится к тяжким.

Что решил суд

Киевский окружной административный суд по делу № 320/12762/25 принял решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправным бездействие воинской части в части неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» от 28 февраля 2022 года № 168, за периоды: с 18 февраля 2024 года по 3 марта 2024 года, с 4 марта 2024 года по 9 апреля 2024 года, с 9 апреля 2024 года по 2 мая 2024 года, с 2 мая 2024 года по 1 июля 2024 года, с 10 июля 2024 года по 26 июля 2024 года, со 2 августа 2024 года по 23 августа 2024 года в размере 100 000 гривен ежемесячно пропорционально времени лечения, и обязал воинскую часть начислить и выплатить такое дополнительное вознаграждение.

В удовлетворении остальных исковых требований отказано.

Какие выводы сделал суд

Суд отметил, что постановлением Кабинета Министров Украины № 168 установлено, что на период действия военного положения военнослужащим Вооруженных Сил Украины выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в боевых действиях или обеспечении осуществления мер по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий. В соответствии с абзацем 4 пункта 1 постановления № 168 (в редакции до 19 июля 2022 года) к лицам, которым выплачивается увеличенное до 100 000 гривен вознаграждение, относятся те, кто в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.

Суд пришел к выводу, что оба вышеуказанных условия соблюдены и подтверждаются справкой об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и имеющимися в материалах дела выписными эпикризами, выписками из медицинской карты стационарного больного и переводным эпикризом. Постановление № 168 не содержит никаких ограничений в отношении периода и/или количества пребываний на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, связанных с ранением, полученным при защите Родины.

За какие периоды выплата не назначена

В удовлетворении требований в отношении периодов с 21 октября 2024 года по 25 октября 2024 года, с 25 октября 2024 года по 28 октября 2024 года, с 30 октября 2024 года по 26 ноября 2024 года отказано, поскольку материалы дела не содержат доказательств обращения истца к командованию воинской части с рапортом об начислении и выплате дополнительного денежного вознаграждения за эти периоды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.