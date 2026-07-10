Чи може військовослужбовець стати опікуном недієздатної особи: що вирішив суд

Після смерті матері про недієздатну жінку піклувався племінник-військовий: суд вирішив, чи може він стати опікуном.

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Вінницький міський суд дійшов висновку, що проходження військової служби не є передбаченою законом самостійною підставою для відмови у призначенні особи опікуном. Суд наголосив: вирішальним є не статус військовослужбовця, а реальна можливість кандидата забезпечувати належний догляд за підопічним. Такий підхід відповідає правовій позиції Верховного Суду.

Обставини справи

До Вінницького міського суду звернувся Виконавчий комітет Вінницької міської ради як орган опіки та піклування з поданням про призначення опікуном над недієздатною особою її племінника.

Рішенням Вінницького міського суду від 25 вересня 2025 року особу було визнано недієздатною, однак тоді суд не встановив над нею опіку та не призначив опікуна. Після смерті матері недієздатної особи її племінник фактично здійснював постійний догляд за тіткою, забезпечував лікування, побутові потреби та належні умови проживання. Він також отримував державну грошову допомогу як особа, яка здійснює догляд за людиною з інвалідністю внаслідок психічного розладу. Інших близьких родичів, які могли б здійснювати опіку, фактично не залишилося, а племінник є найближчим із родичів, які залишилися живими.

Орган опіки та піклування перевірив кандидата і встановив, що він має повну цивільну дієздатність, належні житлово-побутові умови, за станом здоров'я може виконувати обов'язки опікуна, не має незнятої чи непогашеної судимості, а також відсутні обставини, передбачені статтею 64 Цивільного кодексу України, які виключають можливість його призначення опікуном. За результатами перевірки орган опіки звернувся до суду з відповідним поданням.

Під час розгляду справи суд також врахував, що кандидат проходить військову службу. Орган опіки зазначив, що ця обставина сама по собі не є передбаченою законом підставою для відмови у призначенні його опікуном, а такий підхід уже сформульований у практиці Верховного Суду.

Позиція суду

Суд зазначив, що опіка над недієздатною особою встановлюється для забезпечення захисту її особистих немайнових і майнових прав та інтересів. Тому, вирішуючи питання про призначення опікуна, суд повинен насамперед виходити з найкращих інтересів підопічного, оцінюючи не лише формальну відповідність кандидата вимогам закону, а й його реальну можливість забезпечити належний догляд, лікування, побутові умови проживання та представництво прав і законних інтересів недієздатної особи.

У справі 127/38079/25 суд встановив, що племінник є найближчим із родичів недієздатної особи, які залишилися живими, фактично проживає разом із нею, тривалий час здійснює постійний догляд, має повну цивільну дієздатність, належні житлово-побутові умови, не має судимості, медичних протипоказань та інших обставин, передбачених статтею 64 ЦК України, що виключають можливість призначення опікуном. Крім того, його кандидатуру підтримав орган опіки та піклування.

Окремо суд наголосив, що сам факт проходження військової служби не є безумовною підставою для відмови у призначенні опікуном, оскільки законодавство України не містить відповідної заборони. Така обставина має оцінюватися судом лише у сукупності з іншими доказами щодо можливості кандидата фактично виконувати обов'язки опікуна.

Суд зазначив, що такий підхід відповідає правовому висновку Верховного Суду, викладеному у постанові від 27 листопада 2024 року у справі № 341/1526/23, відповідно до якого проходження військової служби саме по собі не виключає можливості призначення особи опікуном недієздатної особи. При вирішенні такого питання суд має оцінювати конкретні обставини справи та фактичну можливість кандидата належним чином виконувати обов'язки опікуна.

Рішення суду

Врахувавши висновок органу опіки та піклування, родинні відносини між кандидатом і підопічною, фактичне здійснення ним догляду, відсутність судимості, медичних протипоказань та інших передбачених законом перешкод, Вінницький міський суд задовольнив подання органу опіки та призначив племінника опікуном над недієздатною особою.

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