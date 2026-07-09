Замовлення таксі «напряму», а не через сервіс: за такі поїздки хочуть штрафувати на 8500 гривень

Нові правила можуть змінити роботу таксі: штрафуватимуть водіїв, які виконують замовлення не через цифрові сервіси.

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Водіям таксі, які працюють нелегально або порушуватимуть нові правила перевезень, можуть загрожувати штрафи до 17 тисяч грн. Міністерство розвитку громад та територій готує законопроєкт, який вперше запроваджує окрему систему адміністративної відповідальності для ринку таксі та сервісів замовлення поїздок, а також визначає нові правила роботи для автомобільних самозайнятих перевізників і цифрових платформ.

Законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення» розроблений Мінрозвитку для забезпечення реалізації майбутніх змін до законодавства про автомобільний транспорт. Його головна мета — створити окрему систему адміністративної відповідальності саме для сфери таксі та перевезень на замовлення, яка враховуватиме особливості роботи цифрових платформ, автомобільних самозайнятих перевізників і традиційних перевізників.

Чому в уряді вирішили змінити правила

Чинний Закон «Про автомобільний транспорт», ухвалений понад 20 років тому, вже не відповідає сучасній моделі роботи ринку. Він не визначає правового статусу автомобільних самозайнятих перевізників, не регулює діяльність операторів цифрових платформ, а також не містить сучасних механізмів допуску на ринок, державного контролю та відповідальності.

У Мінрозвитку наголошують, що відсутність прозорих правил призвела до поширення нелегальних перевезень, нерівних умов конкуренції між перевізниками, зниження рівня безпеки пасажирів та ускладнила державний контроль. Крім того, застосування виключно ліцензійного підходу, на думку розробників, уже не відповідає сучасним тенденціям дерегуляції та цифровізації адміністративних процедур.

Окремо автори законопроєкту звертають увагу, що наразі фактичний розмір ринку таксі практично неможливо визначити. За даними ліцензійного реєстру, в Україні налічується близько 5 тисяч ліцензій на перевезення пасажирів таксі, що в середньому становить лише близько 47 таксі на одне місто. Водночас довоєнні оцінки ринку свідчили про близько 300 тисяч автомобілів таксі, що, на думку міністерства, свідчить про значний обсяг нелегального сектору.

Крім того, за інформацією операторів цифрових платформ, сьогодні з ними співпрацюють приблизно 300 тисяч водіїв, які виконують перевезення пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення.

Які нові штрафи пропонують запровадити

Ключовою новелою законопроєкту є нова стаття 133\3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка визначає окремі склади адміністративних правопорушень саме для сфери таксі та перевезень легковими автомобілями на замовлення.

Зокрема, пропонується встановити адміністративну відповідальність за:

виконання оплатного перевезення пасажирів без набуття права на надання відповідних послуг або поза межами трудових відносин із автомобільним перевізником;

порушення автомобільними самозайнятими перевізниками спеціальних вимог законодавства;

виконання перевезення, якщо замовлення отримане не через цифрову платформу;

використання цифрової платформи, відомості про яку відсутні у Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті;

здійснення перевезень без дотримання вимог щодо технічного стану транспортного засобу та обов'язкового обладнання;

порушення Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі повторне протягом року.

Скільки доведеться сплачувати

Проєктом закону передбачені такі штрафи:

17 000 грн (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) — за виконання оплатного перевезення без набуття права на надання послуг, без укладення трудового договору з автомобільним перевізником або якщо водій здійснює перевезення поза межами виконання своїх трудових обов'язків;

8 500 грн (500 неоподатковуваних мінімумів) — за недотримання автомобільним самозайнятим перевізником вимог законодавства;

8 500 грн — за виконання внутрішнього перевезення легковим автомобілем на замовлення, якщо замовлення отримано не через цифрову платформу;

8 500 грн — за використання цифрової платформи, інформація про яку відсутня у державній інформаційній системі;

8 500 грн — за виконання перевезення без таксометра, до якого має доступ пасажир (для таксі), або без унікального електронного ідентифікатора в салоні автомобіля, який здійснює перевезення на замовлення;

850 грн (50 неоподатковуваних мінімумів) — за порушення Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

8 500 грн — за повторне протягом року порушення зазначених Правил.

Які чинні штрафи пропонують скасувати

Одночасно законопроєкт передбачає перегляд окремих чинних норм КУпАП.

Зокрема, пропонується виключити окрему адміністративну відповідальність за перевезення пасажирів таксі без встановленого або несправного таксометра. Натомість відповідальність за такі порушення буде врегульована новою статтею 133\3.

Також пропонується не поширювати на таксі та внутрішні перевезення легковими автомобілями на замовлення чинну норму про відповідальність за перевезення без проходження щозмінного передрейсового медичного огляду водія або без передрейсового контролю технічного стану транспортного засобу. Відповідні положення надалі застосовуватимуться до інших видів автомобільних перевезень.

Хто контролюватиме нові правила

Проєкт також змінює повноваження органів, які розглядатимуть справи про нові адміністративні правопорушення.

Розглядати такі справи та накладати адміністративні стягнення пропонується надати право керівнику центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, його заступникам, а також керівникам територіальних органів та їхнім заступникам. Крім того, контроль за дотриманням законодавства здійснюватимуть Укртрансбезпека та Національна поліція, які проводитимуть рейдові перевірки.

Яких результатів очікує Мінрозвитку

У міністерстві вважають, що ухвалення законопроєкту дозволить створити цілісну систему адміністративної відповідальності у сфері таксі, легалізувати значну частину ринку, підвищити безпеку пасажирських перевезень і забезпечити рівні умови діяльності для всіх учасників ринку. Також очікується зростання податкових надходжень завдяки виведенню частини доходів із тіні.

Водночас в аналізі регуляторного впливу зазначено, що нові правила стосуватимуться близько 5 тисяч чинних ліцензованих суб'єктів господарювання та потенційно 300 тисяч автомобільних самозайнятих перевізників. Для держави прогнозують додаткові податкові надходження, а також посилення контролю за ринком перевезень.

Законопроєкт передбачає, що нові норми набудуть чинності через шість місяців після офіційного опублікування закону, але не раніше набрання чинності базовим законом щодо впорядкування перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення. За задумом, цей період має дати учасникам ринку достатньо часу для адаптації до нових вимог.

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